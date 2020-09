Un an après s’être fiancée à Mujdat, Milla Jasmine n’est pas prête de retourner sur le tournage des Princes de l’amour 8. Déçue de la participation de son ex futur mari, la jeune femme a fait des révélations qui ont le mérite d’être clair sur Snapchat.

Trop c’est trop ! Après de nombreux coups durs, il semblerait que Milla Jasmine soit bel et bien prête à tourner la page sur sa relation avec Mujdat. Déçue et choquée en apprenant sa participation aux Princes de l’amour 8, la belle brune n’a pas hésité à pousser un énorme coup de gueule.

Consciente que beaucoup s’imaginent que c’est encore une séparation pour le buzz, elle a mis les points sur les i. Milla Jasmine a commencé par lâcher: « Dans cette relation, j’ai tellement pleuré que je n’ai plus de larmes qui peuvent sortir. Ce qui m’est arrivé, c’est une histoire de malade mental, un film, un cauchemar ! (…) Si je devais poser des mots, ce serait : ‘manipulateur, imposteur, choc.’ Je ne savais pas que ça, ça pouvait exister (…) Je ne viendrai absolument pas dans cette émission ! Je n’ai pas fait tout ça à mon âge, à deux doigts de me marier, pour me retrouver dans une émission où je me suis fiancée l’année dernière pour taper un scandale. Je n’ai plus l’âge, ni l’énergie, le santé. Ce n’est absolument pas orchestré de ma part et je n’ai pas envie d’aller m’afficher dans cette émission ».

Mais Milla Jasmine ne s’est pas arrêtée là puisqu’elle s’en est aussi prise à la production. Elle poursuit: « Je ne comprends pas les attentions, ni les motivations de Studio89. Je suis même choquée ! Ce n’est même pas une trahison, j’ai vraiment l’impression de me l’être prise dans le c*l ! Mais c’est un milieu de requins et il faut être sans scrupule visiblement. Si votre but était que je débarque dans votre émission, je ne viendrai pas et c’est une promesse. J’ai un très mauvais pressentiment avec ce tournage. En même temps, avec des gens aussi malhonnêtes ! Dans ce milieu, tu peux travailler corps et âme avec des gens qui organisent tes fiançailles 11 mois avant, te remercient des audiences, prennent de tes nouvelles, pour ensuite te planter un couteau dans le dos. J’espère que les audiences seront à l’égal de votre morale et vos principes ».

Que pensez-vous du coup de gueule de celle qui regrette l’une de ses chirurgies ?

