Le tournage des Princes de l’amour 8 est officiellement terminé. Mujdat n’est pas reparti seul. En effet, le jeune homme serait actuellement en couple avec… le sosie de son ex Milla. Cette ressemblance a beaucoup agité les internautes.

Cela fait maintenant plus de deux mois que Milla Jasmine et Mujdat ont rompu. Leur rupture a été très violente comme on a pu le constater dans les Marseillais VS le reste du monde 5. « Merci pour tous vos messages concernant l’épisode de ce soir. Ça me touche beaucoup car c’était il y a à peine deux mois en arrière. Je ne regarde pas les épisodes car trop de choses que je voudrais effacer. Merci pour votre soutien et votre amour car ça ça ne change pas. Si je ne m’exprime pas, c’est parce que c’est trop frais pour moi et j’essaie de passer à autre chose. Mais je vous aime du fond du coeur.Merci mon Dieu pour la force et la sagesse que tu me donnes » a révélé la jeune femme dans sa story Instagram.

Mais aujourd’hui, la page serait tournée des deux côtés. Cela dit, les internautes ne semblent pas trop apprécié le fait que Mujdat sorte avec le sosie de Milla à tel point que cette histoire a attéri en Top Tendances sur Twitter. Ainsi, on a pu lire des messages comme par exemple: « Donc il a quitté Milla pour se mettre avec Milla? ». Ou encore: « La nouvelle meuf de mujdat elle ressemble plus à milla que milla » et « mdrrr il a quitté une meuf pour reprendre le même modèle ». Mais aussi: « Et y’a le nouveau mec à Milla qui ressemble à Mujdat » et « Il sort avec la version Hehe de Milla », « Abusé cmt c’est la photocopie de Milla la nouvelle meuf de Mujdat ».

En gros Milla elle sort avec mujdat de wish et mujdat il sort avec Milla de wish

PTDRRR DES COMÉDIENS 💀 pic.twitter.com/OwJTdhkK5u — Ghizou🌟 (@StarGhizou) October 12, 2020

Quand Milla et la fausse Milla vont se croiser : pic.twitter.com/0vOJg0ARnW — Grinfow (@grinfow_) October 12, 2020

Vivement la diffusion des épisodes de LPDLA8 que l’on découvre un peu plus qui est l’heureuse élue.

