Comme chaque année, le tournage des Princes de l’amour 8 est en cours de commencement. Cette fois-ci encore, le casting promet de nombreux rebondissements. STAR24 vous propose de découvrir les premiers noms des candidats présents au casting.

Un an après s’être fiancé avec Milla Jasmine, Mujdat revient dans LPDLA8… en tant que prince. D’ailleurs, cette participation a beaucoup fait réagir son ex qui n’a pas hésité à manifester sa déception. « Salut à tous, j’espère que vous allez bien. J’ai appris la nouvelle et autant vous dire que c’est la douche froide. Je suis choquée mais vous pouvez même pas vous imaginer. Abasourdie, écoeurée mais à la fois rassurée. Car dans chaque mauvaise chose, nous devons tirer une leçon. Comme dit le slogan, chasser le naturel il revient au galop. J’ai pris énormément sur moi et très prochainement je prendrai la parole (…) Vous vouliez faire du buzz sur mon dos ? Vous allez être servis. RDV Lundi (…) Quand une personne te met en garde, tu peux penser que c’est de la jalousie mal placée. Mais lorsque c’est tout ton entourage et même des inconnues, il faut se poser les bonnes questions. Parfois nos jugements sont faussées car nous sommes aveuglées par un tas de choses. Il faut donc accepter de s’être trompée et revoir ces critiques qui n’étaient que des avertissements » a-t-elle déclaré sur Instagram.

Bien entendu, il n’est pas le seul candidat à figurer au casting. Parmi les premiers noms dévoilés par Aqababe, nous pouvons retrouver Kellyn, Ines ou encore Alix et Beverly qui s’est récemment dévoilée complètement métamorphosée. Du côté des garçons, Bastos va faire son comeback sur les écrans aux côtés de Vivian ce qui risque de corser les choses vu que son ex est là ou encore… Roman le beau gosse de The Circle !

D’autres noms sont à venir…

