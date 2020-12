Cela fait maintenant plusieurs mois que Milla Jasmine et Mujdat ont mis fin à leurs trois ans d’amour. C’est après leur séparation que le jeune homme a décidé de retourner en tournage en devenant candidat des Princes et Princesses de l’amour 8. D’ailleurs, il aurait eu quelques problèmes à cause de son ex. Explications.

La guerre est toujours au goût du jour entre Milla Jasmine et Mujdat même s’il s’est excusé de l’avoir taclée. Mais sa participation aux Princes de l’amour 8 a été faite sous certaines conditions notamment liées à son ex comme il l’a expliqué à TéléStar. « J’ai eu la chance d’avoir des prétendantes sincères, intègres et intelligentes (…) De mon côté j’ai beaucoup donné de mon temps, j’ai été sincère. Elles s’attendaient à un mec hautain alors que j’étais très proche d’elles. Dans cette aventure je me suis senti à ma place et c’est pour ça que la production m’a gardé jusqu’à la fin (…) J’ai imposé à la production de ne jamais me ramener mon ex, Milla. C’était une condition : si elle venait je partais ».

D’ailleurs, il n’a pas fini d’entendre parler de son ex fiancée malgré le tournage. Mujdat a également déclaré: « Elle a été prête à inventer tout et n’improte quoi. Quand j’ai intégré les Princes et princesses de l’amour elle s’en est prise à moi par le biais d’autres personnes même sur le tournage jusqu’à ce que je reçoive des menaces de mort et mes enfants aussi. Cela m’a profondément déçu et depuis ce jour je l’ai bloqué de partout. Dans une séparation il y a quand même des limites à ne pas dépasser surtout quand on est des personnages public (…) Il y a eu beaucoup de clashs et elle n’a pas lâché le morceau. Elle m’a fait passé pour un pervers narcissique. Aujourd’hui je suis passé à autre chose mais elle non. Avec sa sœur Safia elle fait tout pour me nuir et beaucoup remarque que je subis un harcèlement. Malgré tout je lui souhaite d’être heureuse même si je l’ai très mal vécu ».

Aujourd’hui, Mujdat est heureux et amoureux de Feliccia que l’on va découvrir dans l’aventure.

