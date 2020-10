Il y a quelques semaines, Milla Jasmine a été sous le choc en apprenant que son ex était sur le tournage de la nouvelle saison des Princes de l’amour. En effet, ils s’étaient fiancés dans cette émission l’année précédente. Aujourd’hui, il pourrait officiellement tourner la page… avec son sosie. Explications.

Après avoir appris que son ex participait à une émission de dating, Milla Jasmine ne s’était pas retenue pour pousser un énorme coup de gueule en affirmant qu’elle ne se rendrait pas sur le tournage. « Je ne comprends pas les attentions, ni les motivations de Studio89. Je suis même choquée ! Ce n’est même pas une trahison, j’ai vraiment l’impression de me l’être prise dans le c*l ! Mais c’est un milieu de requins et il faut être sans scrupule visiblement. Si votre but était que je débarque dans votre émission, je ne viendrai pas et c’est une promesse. J’ai un très mauvais pressentiment avec ce tournage. En même temps, avec des gens aussi malhonnêtes ! Dans ce milieu, tu peux travailler corps et âme avec des gens qui organisent tes fiançailles 11 mois avant, te remercient des audiences, prennent de tes nouvelles, pour ensuite te planter un couteau dans le dos. J’espère que les audiences seront à l’égal de votre morale et vos principes » a-t-elle lâché.

Et si Milla Jasmine avait vu juste au niveau du mauvais pressentiment ? Il y a quelques heures, Aqababe a dévoilé le visage de la nouvelle prétendante de Mujdat qui aurait réussi à lui taper dans l’œil. Le détail le plus frappant est le fait qu’elle serait un mélange de Ruby Nikara et de celle qui est soulagée de ne plus être avec son ex. STAR24 vous laisse découvrir cela par vous-même juste ici :

Plutôt bizarre comme coïncidence, vous ne trouvez pas ? La production tenterait-elle de provoquer Milla Jasmine pour qu’elle débarque ? Cela risque d’être compliqué puisque la jeune femme serait de nouveau en couple.

