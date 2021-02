Gros retournement de situation dans les derniers épisodes des Princes et des Princesses de l’amour 8. En effet, Andrew a récemment avoué qu’il avait menti à tout le monde avec Khloé. Nathan a livré sa version des faits sur ses réseaux sociaux. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques semaines, Aqababe révélait les secrets derrière la rupture de Khloé et Andrew qui auraient menti pour scénariser leur venue dans les Princes de l’amour 8. Choqué d’avoir été « le pion » du couple, Nathan a décidé de briser le silence. « Avec Andrew, on a eu une conversation. Il me regarde dans les yeux et me dit ‘t’es qu’un pion. On a tout mijoté depuis le début, on voulait que ce soit toi’. J’ai aussi entendu ‘il y a un mois, on parlait de lui. T’avais dit que tu l’embrasserais jamais’. Et après, ils avouent qu’ils étaient en couple (…) Il y a mois, je ne savais même pas que j’allais faire l’émission. Ils étaient bien complices, ils avaient tout préparé », a-t-il commencé par lâcher.

LPDLA8 : Nathan utilisé par Andrew et Khloé, il se lâche

Nathan ne s’est pas arrêté là puisqu’il a ensuite ajouté: « Ils ont fait une conspiration contre moi, c’était ciblé (…) Depuis le début, Andrew voulait me mettre dans le trou. Il a fait un plan sur un an, le fou ! Vous vous rendez compte à quel point il faut avoir du vice et à quel point il faut avoir du vice pour l’accepter (…) Andrew était là pour rappeler à Khloé qu’ils avaient un plan. Là où il a été blessé, c’est parce que moi, son ennemi juré, j’ai embrassé sa femme. Mais tout ça pourquoi ? Pour des followers ? Le respect, l’estime… J’ai toutes les vérités sur vous, là ce n’est qu’un échantillon (…) Khloé sait que t’étais censé venir pour Kellyn ? (…) T’as tellement faim de buzz. Tu sais que j’ai des preuves. Là, je ne peux pas encore parler, mais je vous jure que la fin de l’émission est encore plus belle. Il y a aussi la fin de l’histoire. Vous allez voir qui est le dindon de la farce, et ce n’est pas moi (…) C’est une dinguerie ce que vous avez fait« .

Que pensez-vous des propos de Nathan ?