Cela fait maintenant plusieurs mois que Beverly est en couple avec Noah qu’elle a rencontré officiellement sur le tournage des Princes et des Princesses de l’amour 8. Mais une question taraude les internautes : quels sont ses rapports actuels avec son ex Vivian ? STAR24 vous raconte tout.

Durant plus de deux ans, Vivian et Beverly ont filé le parfait amour avant d’annoncer leur rupture contre toute attente. Cela est survenu quelques temps après avoir décidé de s’installer ensemble. « Lorsque je me suis séparée, je me suis métamorphosée, j’ai perdu huit kilos. Je me suis dis « prends toi en main fais tes ongles fais tes faux cils » (…) La rupture, ça a été quand même compliqué même si j’en ai pas parlé (…) Lorsque je me suis séparée de Vivian, j’avais mis un post pour l’annoncer (…) Ca a été assez compliqué. Se faire quitter c’est compliqué, mais quitter quelqu’un c’est compliqué aussi. Cela n’aurait abouti à rien » a expliqué la belle blonde au micro de Sam Zirah.

LPDLA8 : Vivian jaloux du couple formé par Noah et Beverly ?

Mais la chérie de Noah ne s’est pas arrêtée là. Elle a ajouté: « On s’embrouillait quand même beaucoup (…) Notre début d’histoire a été génial (…) j’ai décidé de me séparer parce que la dernière année c’est compliqué (…) Je pensais qu’il allait avoir les mêmes ambitions que moi (…) On se voyait très peu, on se voyait une semaine par mois (…) J’ai décidé de stopper ça car c’était pesant, j’étais malheureuse (…) J’en suis ressortie beaucoup plus grandie et forte (…) Je sais qu’il a été déçu (…) Je n’ai pas pris ma voiture pour le quitter (…) Je l’ai appelé pour lui dire (…) Pour lui, c’était juste une amourette (…) Ca a été compliqué pour lui aussi (…) Passer le cap c’est très compliqué ». Beverly est revenue sur la réaction de Vivian au moment où il a découvert sa nouvelle relation.

De plus, Beverly a précisé que Vivian a dit qu’il espérait que ça se passait très bien et qu’il a envoyé un message très mature à Noah.