L’ultime saison de « Lucifer » risque de nous faire investir dans les paquets de mouchoirs. D’ailleurs, la série diffusée sur Netflix regorge encore de nombreuses zones d’ombre. Aimee Garcia a livré quelques secrets sur la fin de l’histoire. STAR24 vous donne tous les détails.

Vous avez hâte de savoir ce qu’il va se passer pour Lucifer et son secret ? En attendant, on a déjà quelques pistes sur la suite. Sachez que notre « héros » poussera la chansonnette avec Debbie Gibson. Mais c’est Aimee Garcia alias Ella Lopez qui a donné plus de détails sur la suite dans Entertainment Tonight. « Quiconque nous suit sur les réseaux sociaux sait à quel point nous sommes proches, nous sommes une famille. Et même si notre série est ironiquement sur le diable, c’est vraiment sur l’amour. Et si le diable peut être pardonné, alors tout le monde peut être pardonné. Si le diable a des problèmes de papa ou de famille, c’est un concept universel. Mais il nous reste des épisodes et ce sera encore le meilleur », a-t-elle déclaré.

Puis la chérie de Lucifer a ajouté: « Oui, je sais comment ça se termine. Et je serai totalement honnête: quand ils m’ont dit comment ça se terminait, je suis peut-être devenue un peu émotive, et la première chose que j’ai faite a été de toucher mon cœur. Donc, je pense que vous allez avoir la même réaction, espérons-le. Je suis sûre qu’il y aura beaucoup de kleenex – en particulier ceux qui sont de véritables romantiques. Nous avons une histoire d’amour similaire à La Belle et La Bête. Vous allez pleurer et nous allons vous briser le cœur. Mais nous allons sortir en beauté! »

De quoi nous mettre l’eau à la bouche quant à la suite de l’histoire. Conclusion: préparez vos mouchoirs pour le final de Lucifer. On a trop hâte !

