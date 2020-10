Lufy n’a pas peur de parler de son quotidien avec ses followers que ce soit les bons comme les mauvais moments. Afin d’aider sa communauté à décomplexer sur son poids, la Youtubeuse a dévoilé le sien. STAR24 vous donne tous les détails.

Il y a quelques jours, Lufy a révélé pourquoi elle a refusé de faire de la télé-réalité avec son mari. Mais cette fois-ci, celle qui a répondu aux rumeurs de grossesse a évoqué son poids en postant une image où était écrit 59 tout en ajoutant: « Sur les réseaux, on me demande souvent mon poids. Comme si ce chiffre allait devenir une mesure de comparaison. Donc actuellement voilà, je fais 59kg. 59kg composés d’os, d’eau, de gras, de muscles,…savez-vous dire si mes os pèsent plus ou moins lourd que les vôtres ? Si j’ai + ou – de gras que vous ? Si mes muscles pèsent plus ou moins lourd que les vôtres ? Non. Comparer votre poids à celui de quelqu’un d’autre ne vous aidera jamais dans votre quête du bien-être car VOTRE corps est unique. Je le sais car je l’ai parfois fait aussi à tort! ».

Avant de poursuivre: « S’il y a bien une idée que je défends depuis toujours, c’est qu’il y a des millions de corps pour des millions de possibilités. Un même poids se reflètera différemment sur deux personnes. Même moi, j’ai pu faire 59kg mais de différentes façon: un corps plus relâché à une période, un corps plus tonique à une autre. Savoir que je faisais 59kg ne m’apportait rien dans ces deux moments. Ce n’est pas mal de vouloir se sentir mieux dans son corps, de vouloir se tonifier ou changer sa silhouette. Mais le seul conseil que je peux vous donner encore et toujours, c’est de ne pas vous fier à ce chiffre sur la balance, mais plutôt de vous concentrer sur d’autres indicateurs plus sains (votre bien-être, votre reflet, votre feeling). 🤍 Et vous, vous vous sentez mieux en suivant les chiffres ou en y prêtant moins attention? Big up à @fittrack.france de libérer la parole à ce sujet ! Je vous encourage à poster votre expérience avec votre poids les petites biches #DansLaBalance #MesFormesEnFormes #encollaboration« .

Que pensez-vous du message positif signé Lufy ?

