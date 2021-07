Luna Skye est également DJette à côté de la télé-réalité. Mystérieuse sur cette autre facette, l’ancienne candidate des « Princes de l’amour 8 » a annoncé la couleur avec son titre « Innocent » qui tacle son ex Paga. STAR24 vous propose d’en savoir davantage concernant le secret derrière le morceau.

Il y a quelques jours, Luna a répondu un peu plus clairement aux interrogations des internautes sur sa rupture avec Paga et a balancé sur Instagram: « C’est un sujet que je n’ai pas du tout envie d’entamer. Maintenant, je sais qu’il est hyper récurrent et voilà, comme ma communauté est hyper présente pour moi, je me dois de vous raconter (…) Quand je pourrai vous raconter les choses, je vous raconterai tout. Maintenant le sujet… Je vais être clair, en fait, je ne veux plus parler de ça. On en parlera quand ça sera un sujet que je pourrai aborder. Maintenant, je ne peux pas en parler et je ne veux plus d’ondes négatives dans ma vie donc c’est un sujet que je ne veux pas aborder parce que c’est la négativité à l’état pur et que maintenant, je veux kiffer avec vous. (…) Ça ne me sert à rien de parler de ça, surtout que je ne peux pas donc on en parlera quand je pourrai en parler ».

Luna confirme qu’elle balance sur son ex Paga dans « Innocent »

Pour ceux qui n’avaient pas vu le clip d‘Innocent, Luna y chante les paroles suivantes: « T’as bien parlé sur mes côtes / Sur ma vie tu m’as pas défendue / C’est fini t’as plus la côte / A ce qui paraît t’es redescendu (…) Nous deux c’est die, die, die, die », « Tu vas prendre ce que t’as mérité ». Et pour ceux qui se demandaient si cela visait celui qui l’aurait forcée à faire de la chirurgie esthétique a déclaré: « A votre avis qui a une tête d’innocent et qui ne l’est pas? »

Pour le moment, Paga n’a pas répondu à Luna.