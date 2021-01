Cela fait maintenant plusieurs jours que Netflix a dévoilé une toute nouvelle série qui cartonne. Il s’agit de Lupin où Omar Sy est à l’affiche. D’ailleurs, l’acteur a fait des révélations sur une scène qui l’a traumatisé. STAR24 vous raconte tout.

Vous ne saviez plus quoi regarder après la Chronique des Bridgerton ? Netflix a ce qu’il vous faut. En effet, début janvier, la plateforme a publié sa nouvelle série française : Lupin. Dans celle-ci, le personnage principal incarné par Omar Sy revisite le rôle d’Arsène Lupin en mode gentleman voleur des temps modernes. Pour ceux qui ont hâte de voir la suite, sachez qu’elle est prête ! « Elle a déjà été tournée par deux réalisateurs qu’on va annoncer bientôt. Moi, je suis dans l’attente comme vous maintenant. J’ai rendu ma copie et désormais, j’ai très hâte de voir ce que mes deux successeurs ont fait (…) J’ai déjà pu voir les rushes évidemment … et si vous avez aimé la première partie, vous trouverez la seconde incroyable » a révélé Louis Leterrier au micro d’Allociné.

De son côté, Omar Sy a avoué: « Maintenant que j’ai fait 10 épisodes avec Lupin, j’ai très envie de le retrouver. J’espère qu’il y en aura d’autres, en tout cas, je suis prêt ». Lors d’un entretien accordé à Madame Figaro, l’acteur qui a souvent été victime de racisme est revenu sur un moment marquant du tournage de la série. « Dans l’épisode 1, la scène où on me suspend par le balcon et que je suis dans le vide, là j’ai flippé (…) Parce que c’est les premiers jours, on découvre les cascadeurs, on découvre l’équipe… La confiance, ça se gagne ! » a-t-il admis. Et fort heureusement, il ne s’agissait plus de peur que de mal. Tout est bien qui finit bien puisque l’on y a vu que du feu !

Qu’avez-vous pensé de la série Lupin ?

