Ce vendredi 11 juin 2021, les fans de Lupin ont eu le plaisir de pouvoir retrouver les nouvelles aventures d’Omar Sy et ses camarades. Ceux qui ont déjà fini les épisodes ont alors découvert qu’une partie 3 les attendait. STAR24 vous propose d’évoquer ce qu’il risque de se dérouler. STAR24 vous dit tout.

C’est début janvier que les téléspectateurs ont pu découvrir Lupin. Omar Sy est revenu sur son personnage culte revisité au cours d’une interview accordée à Metro: « On se demandait comment adapter le personnage au monde d’aujourd’hui. On ne pouvait pas réutiliser le même effet de masque que dans Mission: Impossible, alors on a opté pour un choix très simple : Assane se définit par sa soif de justice, par le fait qu’il est ignoré sur le plan social, explique l’acteur. Son invisibilité est son traumatisme et son pouvoir. Plus il change de costume et de métier, plus il se fond dans la foule (…) Je m’identifie totalement. Dans mon expérience de comédien, je sais que tout ce que ça prend pour changer d’identité, c’est un chapeau et une paire de lunettes. Assane n’a pas besoin de grand-chose pour évoluer dans la société parce que les gens ont tendance à se concentrer plus sur ce que les gens font que ce qu’ils sont ».

Lupin partie 3 : à quoi s’attendre avec la suite des épisodes ?

En un seul weekend, beaucoup ont terminé Lupin. A la fin des épisodes, on peut lire la confirmation qu’une partie 3 allait voir le jour. Selon George Kay, le créateur, a donné quelques pistes sur ce qui nous attend dans les prochains épisodes au micro de Première. Attention, spoilers. « L’histoire de Pellegrini, en même temps que celle du collier de la Reine, est terminée. On la laissera derrière. De même que l’histoire de Babakar et l’envie de vengeance d’Assane (…) Assane ne peut pas effacer les crimes qu’il a commis comme ça. Il ne peut pas être un homme libre se promenant tranquillement dans la rue, après s’être vengé de Pellegrini (…) Il a encore plein de challenges à résoudre et on verra ça dans la partie 3 » a-t-il confié.

C’est donc un univers totalement différent que nous réserve cette partie 3 de Lupin. Le créateur a également précisé: « On veut s’ouvrir à de nouveaux horizons, de nouveaux genres, de nouveaux décors (…) On veut aussi explorer plus en profondeur le passé d’Assane, ce qui le touche, les gens qui comptent pour lui ». Cependant, il faudra s’armer de patience car les épisodes seront tournés à partir de la fin de l’année. Rendez-vous en 2022 !