Quelques jours après le lancement de la nouvelle saison des « Vacances des Anges 4 » où ils ont eu le coup de foudre, Jelena et Kevin Zampa ont annoncé leur rupture. Critiquée pour cette séparation soudaine, la Belge a décidé de pousser un coup de gueule sur les réseaux sociaux. STAR24 vous dit tout.

Si Kevin Zampa était méfiant à cause de son allure de bimbo, l’ex de Molie a finalement eu un coup de foudre pour Jelena. Malheureusement leur relation n’a pas duré. Loin d’être rancunier, il est revenu sur la décision de la jeune femme et a déclaré: « Moi je ne lui en veux pas au contraire. On s’est quittés en bons termes, c’est quelqu’un que je respecterais toujours. Il n’y a pas d’histoires bizarres ou quoi que ce soit. C’est juste qu’elle s’est rendu compte que ce n’était peut-être pas le bon moment pour elle d’avoir une relation qui va peut-être durer. Moi, je n’ai plus envie d’aller à droite à gauche. Du coup, c’est mieux comme ça. Moi pour le coup j’étais investi. Vous dire qu’elle ne va pas me manquer c’est faux. Jelena au-delà d’être une relation de télé, ça a été une relation à l’extérieur pour que ça fonctionne. On ne sait pas de quoi l’avenir est fait, mais on verra bien. Pour l’instant, c’est mieux que chacun fasse sa vie chacun de son côté. C’est quelqu’un que je respecte totalement, il n’y a aucun problème. On n’est pas en guerre, on ne sera pas en guerre ».

LVDA4 : Jelena se défend après sa rupture avec Kévin Zampa

De son côté, l’ancienne candidate des Anges 11 a également brisé le silence face aux moqueries reçues à ce sujet. « Je vois qu’il y a des gens qui sont en train de se languir de ce qu’il se passe, qui disent ‘’Oh Jelena je la connais je savais très bien que ça allait se passer comme ça’’, non vous ne me connaissez pas, vous ne savez rien de moi, vous savez que ce que vous voyez là. Ce qu’il se passe à l’intérieur de moi comme je me suis séparée il y a quelques mois j’ai eu énormément du mal à me remettre de ma séparation. J’ai été voir un hypnotiseur et une psy pour me sortir mon ex de ma tête (…) Aujourd’hui, le fait de me remettre en couple avec quelqu’un ça me fait penser à plein de choses. Ça me fait ouvrir les yeux, que je ne suis pas encore guérie à 100% et j’ai encore du mal à passer à autre chose. Ce n’est pas à cause du fait que je me lasse, de la distance ou que Kévin n’est pas bien pour moi » a confié Jelena.

Voyons si cela sera définitif ou pas…