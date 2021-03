Tic tac, NRJ12 va bientôt présenter sa nouvelle saison des Vacances des Anges 4. Dans celle-ci, on pourra retrouver Rawell ainsi que sa sœur jumelle Rania. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu à en croire le coup de gueule de l’ex de Thomas. STAR24 vous explique tout.

Quelques jours après l’exclusion d’Angèle à cause d’une altercation, Rawell n’a pas fait long feu non plus. Alors qu’elle a été contactée pour faire la promotion des Vacances des Anges 4, la jeune femme est montée au créneau et a commencé par lâcher sur Snapchat: « Quand on m’envoie des messages franchement ça me faire rire, pour des interviews, faire de la pub pour une production qui se fout clairement de ma gueule, non au bout d’un moment faut arrêter »

LVDA4 : Rawell en burn-out, elle balance sur la production

Rawell est ensuite revenue sur les coulisses de ces émissions-là. La sœur de Rania poursuit: « Dans ces émissions là vous avez toujours du foutage de gueule, ne soyez pas étonné, il y a du favoritisme, il y a du piston, il y a plein de choses que vous ne savez pas. Ne vous inquiétez pas je ne parle pas beaucoup mais quand je vais en dire des choses (…) Là j’attends les épisodes, chaque épisode il y aura un débrief de ma part et ce sera en live. Maintenant il y en a marre, je vais arrêter de me taire, on va arrêter de rester dans le silence et là on va dire des choses qui se passent réellement (…) « Ils ont voulu tout faire pour nous boycotter ma soeur et moi pour qu’on parte, pour laisser la place à d’autres »…

D’ailleurs, Rawell a promis de tout balancer durant la diffusion. Quelque chose nous dit que l’on va apprendre de sacrées choses dis donc ! Qu’en pensez-vous ?