Sarah ne supporte plus les taquineries de Ahmed. Il la teste trop, elle ne veut plus ça. Pourtant la candidate a envie d’y croire. Elle espère qu’il va réagir. Vincent décide d’aller parler à Ahmed pour lui faire prendre conscience. Le prétendant assume ses tords. Il ne s’en rendait pas compte que ça lui faisait autant de mal. Le jeune homme vient de réaliser et il se sent un peu mal.

Vincent se rend compte que Rym l’a sauvé et l’a aidé dans son coaching. Virginie et Nicolo se lâchent et se rapprochent. Sarah reproche à Julie de ne pas savoir où se placer avec Antoine. Elle le trouve indécis. De là, Sarah décide de la secouer et appelle le jeune homme pour les rejoindre sur la plage. Elle est soûlée de l’attitude du beau brun. Antoine ne supporte plus qu’elle n’assume pas ses erreurs. Sarah pointe du doigt qu’elle lui fait que des reproches et ne le rassure jamais. La situation s’apaise mais Antoine veut avancer à son rythme désormais.

Clémence avoue à Anthony qu’elle a eu un coup de cœur. Elle lui fait part de ses doutes. Il tente de la rassurer sur le fait qu’il est un mec bien. Julie a peur de se remettre en couple. Elle est bloquée depuis le décès de son ex. Julie fond en larmes parce qu’il lui manque, elle est anéantie. Julie a besoin de Lucie pour avancer. Au réveil, Nicolo se confie à elle. Il est sous le charme de Virginie, elle est parfaite selon l’italien. Anthony a mis son maillot Miami pour marquer le territoire et faire un petit clin d’œil à Clémence dont il est totalement gaga.

La magie opère toujours entre Antho et Clémence. Théo, très attiré par la belle blonde, vient les embêter à la piscine avec Lalou. La jeune femme est perturbée que deux hommes qui lui plaisent lui font la cour. C’est l’heure du coaching de Lalou. Il appréhende un peu. Le beau brun va être hypnotisé, il se confie sur la carapace qu’il s’est forgé derrière son physique car il est « faible ». Il a eu deux vraies relations dont trois ans et demi très intense. Lalou a été trompé, ça l’a fragilisé. Lucie veut renforcer son cœur grâce à Alex et l’hypnose. Ils réussissent à vider son cœur, il se sent bien même s’il est très ému.

Nicolo continue de se rapprocher de Virginie et apprend à la découvrir. Rym sent que s’ils se mettent en couple, cela ne durera pas. Elle suspecte la belle blonde d’avoir une double personnalité. Virginie reçoit un panier avec deux teeshirts avec du parfum dessus… Le col en V lui rappelle son ex Shogun… A suivre !

Sarah ne supporte plus les taquineries de Ahmed. Il la teste trop, elle ne veut plus ça. Pourtant la candidate a envie d’y croire. Elle espère qu’il va réagir. Vincent décide d’aller parler à Ahmed pour lui faire prendre conscience. Le prétendant assume ses tords. Il ne s’en rendait pas compte que ça lui faisait autant de mal. Le jeune homme vient de réaliser et il se sent un peu mal.

Vincent se rend compte que Rym l’a sauvé et l’a aidé dans son coaching. Virginie et Nicolo se lâchent et se rapprochent. Sarah reproche à Julie de ne pas savoir où se placer avec Antoine. Elle le trouve indécis. De là, Sarah décide de la secouer et appelle le jeune homme pour les rejoindre sur la plage. Elle est soûlée de l’attitude du beau brun. Antoine ne supporte plus qu’elle n’assume pas ses erreurs. Sarah pointe du doigt qu’elle lui fait que des reproches et ne le rassure jamais. La situation s’apaise mais Antoine veut avancer à son rythme désormais.

Clémence avoue à Anthony qu’elle a eu un coup de cœur. Elle lui fait part de ses doutes. Il tente de la rassurer sur le fait qu’il est un mec bien. Julie a peur de se remettre en couple. Elle est bloquée depuis le décès de son ex. Julie fond en larmes parce qu’il lui manque, elle est anéantie. Julie a besoin de Lucie pour avancer. Au réveil, Nicolo se confie à elle. Il est sous le charme de Virginie, elle est parfaite selon l’italien. Anthony a mis son maillot Miami pour marquer le territoire et faire un petit clin d’œil à Clémence dont il est totalement gaga.

La magie opère toujours entre Antho et Clémence. Théo, très attiré par la belle blonde, vient les embêter à la piscine avec Lalou. La jeune femme est perturbée que deux hommes qui lui plaisent lui font la cour. C’est l’heure du coaching de Lalou. Il appréhende un peu. Le beau brun va être hypnotisé, il se confie sur la carapace qu’il s’est forgé derrière son physique car il est « faible ». Il a eu deux vraies relations dont trois ans et demi très intense. Lalou a été trompé, ça l’a fragilisé. Lucie veut renforcer son cœur grâce à Alex et l’hypnose. Ils réussissent à vider son cœur, il se sent bien même s’il est très ému.

Nicolo continue de se rapprocher de Virginie et apprend à la découvrir. Rym sent que s’ils se mettent en couple, cela ne durera pas. Elle suspecte la belle blonde d’avoir une double personnalité. Virginie reçoit un panier avec deux teeshirts avec du parfum dessus… Le col en V lui rappelle son ex Shogun… A suivre !