Dans les derniers épisodes de la Villa des cœurs brisés 5, Adrien laurent a été exclu de l’aventure à la demande de Lucie Mariotti. Après la diffusion de son départ, le jeune homme a décidé de mettre les choses au clair au micro de nos confrères de Télé-Loisirs.

C’est déjà la fin de l’aventure pour Adrien Laurent. Après son avertissement, le jeune homme a eu un comportement inacceptable envers Lola selon Lucie Mariotti. « Je ne suis pas resté longtemps dans l’aventure, parce que Lucie a bien vu que je n’étais pas vraiment atteint sentimentalement, que je n’étais pas vraiment un cœur brisé par rapport a certaines personnes (…) Elle a compris que je ne pouvais pas vraiment changer avec un coaching », a déclaré le grand amoureux du fitness.

Puis celui qui a eu une altercation avec Toto lors de son arrivée a confié: « J’avais décidé de participer à ce programme, car je m’étais dis que c’était une bonne chose d’apprendre à m’ouvrir, sentimentalement parlant, et je pensais que cela pouvait m’aider à régler ma problématique (…) Je m’étais dit que j’allais peut-être trouver une personne qui me convenait pour vivre une belle relation et que j’allais peut-être réussir à supprimer ces petits démons que j’ai en moi (…) J’ai eu le seum de ne pas avoir eu de coaching, je n’ai pas compris, j’aurai voulu avoir un coaching pour essayer de résoudre ma problématique, car c’était quand même pour cela que j’avais fait tout le chemin« .

D’ailleurs, Adrien Laurent a eu une autre déception. Il poursuit: « On ne va pas se le cacher, ce n’était pas le meilleur tournage de ma vie (…) Je les sentais tous un peu jaloux autour de moi, beaucoup de candidats étaient contre moi, c’est la première fois que je ressentais ça en tournage. Même certains potes ne prenaient pas ma défense. De nombreuses personnes voulaient essayer de me déstabiliser dans ce tournage, ils étaient plusieurs à me piquer souvent, ils voulaient que je craque pour que je me casse. Peut-être que c’était parce qu’ils voyaient que je n’étais pas là pour résoudre une problématique comme eux, et que j’étais plutôt là pour le plaisir et pour kiffer avec des filles ». Au moins, c’est dit !

