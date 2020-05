Le confinement a été plutôt compliqué pour Sarah Fraisou et Ahmed. En effet, le couple a connu une petite crise. Mais heureusement pour eux, tout s’est arrangé entre eux. Ou presque puisqu’un détail pourrait avoir raison de leur relation. STAR24 vous explique tout.

Sarah Fraisou a récemment poussé un coup de gueule. En effet, celle qui a traîné son ex en justice a vite renoué avec Ahmed. Pour rappel, les deux candidats de La Villa des cœurs brisés 5 ont rompu durant la période de confinement. Mais l’amour étant plus fort que tout, ils ont fini par se réconcilier. De ce fait, celle qui a fait sensation au naturel a révélé les raisons de ce rabibochage: « Avec le confinement, ça faisait déjà un moment qu’on se prenait la tête (…) J’ai pété les plombs, car je ne me faisais pas comprendre. J’ai pris la décision de vous l’annoncer comme ça. On a pris du recul et on a parlé ce matin. Ce n’est pas terminé entre nous et je suis très heureuse. Entre moi et Ahmed, il se passe quelque chose que je ne peux pas vous expliquer. Je l’aime comme pas possible et il m’aime comme pas possible (…) J’ai fait une erreur, c’est de parler trop vite sur les réseaux ».

Seulement voilà, un nouveau détail pourrait remettre de l’huile sur le feu. En effet, lors d’un enregistrement d’écran, on peut voir que le petit ami de Sarah Fraisou échange avec une autre femme en lui demandant un snap. Serait-ce un signe qu’il serait en train de filtrer avec cette dernière ? Pour le moment, Ahmed ne s’est pas exprimé à ce sujet. Pas même l’ancienne de la Villa des cœurs brisés 5 d’ailleurs. Si cette prétendue tromperie est confirmée, pas sûr que cette fois-ci la brune pulpeuse passe au dessus ! Affaire à suivre donc !

