Depuis la fin du tournage de « La Villa des cœurs brisés 5″, Ahmed et Sarah Fraisou filent toujours le parfait amour. Alors que la France est en confinement depuis une semaine à cause de la pandémie du Coronavirus, le couple est en vacances en Thaïlande. Mais entre deux séances de bronzage et jetski, le boxeur a pris la parole sur les rumeurs dont il fait l’objet.

Ahmed a-t-il trompé Sarah Fraisou ? C’est la question qui taraude les internautes depuis plusieurs jours. Face à l’agitation de ces spéculations, le jeune homme a pris la parole sur Snapchat et a poussé un violent coup de gueule. « Il n’y a pas une seconde où je ne suis pas avec Sarah. Je suis avec elle 24h/24, 7 jours sur 7 avec elle donc je ne vois pas à quel moment j’aurais pu la tromper, surtout avec ce machin que vous m’envoyez (…) Cette rumeur elle est totalement fausse. Je tenais à vous dire quelque chose, de toutes les filles que j’ai pu rencontrer, et j’en ai rencontré, il n’y en a pas une qui lui arrive à l’orteil, je dirais même au bout de son ongle ! ».

Mais le boxeur professionnel ne s’est pas arrêté là. En effet, il a fait une belle déclaration à sa moitié. Ahmed poursuit: « Je comprends pas pourquoi vous inventez des rumeurs comme ça, je suis là avec ma femme, on passe de bonnes vacances, on rigole, on s’amuse, on partage de bons moments, on est en train de créer de nouveaux souvenirs et vous vous êtes là à inventer des rumeurs et essayer de semer la discorde mais vous n’y arriverez pas ». Bon et bien voilà des propos qui risquent de faire plaisir à Sarah Fraisou !

Vous l’aurez compris, malgré les rumeurs de buzz autour de leur relation, Ahmed est fou amoureux de sa chérie !

