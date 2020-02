Dans les derniers épisodes de La Villa des cœurs brisés 5, Antoine et Julie se sont de nouveau rapprochés. En effet, les deux ex profitent du célibat de la belle brune. De son côté, Sarah Fraisou a demandé à Ahmed de venir les rejoindre. Voilà ce que vous avez loupé lors de l’épisode 43.

Mollie attend Kevin dans le patio. Il se sent bizarre mais en même temps il est en colère de la voir. La belle brune lui a demandé pardon pour ses insultes en face. Elle a quitté Enzo par amour pour lui et lui a fait part de ses sentiments. Il est perturbé et ne sait pas sur quel pied danser. Kevin trouve qu’elle vit trop dans le passé. Si elle n’arrive pas à passer outre, il estime qu’elle n’a pas à lui pardonner. Elle lui en veut d’avoir laissé Julie l’insulter. Mollie veut savoir si tout est fini entre eux, il a besoin de réfléchir. Il a une sensation d’inachevé.

Lola et Anthony doivent jouer au jeu du regard durant trente secondes. L’ancien crush de AD trouve cela marrant même si elle ne ressent rien pour le candidat. Pour elle, il n’y aurait rien entre eux. C’est au tour de Julie et Antoine de faire la même chose. Le jeune homme sent que son ex n’est pas indifférent. Les rôles s’inversent. Julie est perturbée. Soirée karaoké. Probablement la meilleure pour Antoine qui nous a prouvé ses talents de chanteur à de nombreuses reprises. Julie réalise que Mollie va peut-être intégrer la villa. Les problèmes vont être de retour. Les cœurs brisés mettent toute leur âme à chanter. Antoine en profite et ne lâche pas Julie d’une semelle. Il lui révèle qu’elle lui avait trop manqué.

Ahmed débarque rejoindre Sarah. Les cœurs brisés découvrent enfin qui est ce fameux garçon qui fait chavirer la jeune femme. Elle est intimidée, Ahmed en joue un peu car il trouve ça trop mignon. Elle lui demande de ne pas jouer avec elle. Il est vraiment là pour Sarah. Ahmed s’inquiète, il veut savoir si elle part en weekend tentation ou pas. Ça l’énerve. Kevin retrouve les candidats. Il leur explique ce que lui a dit Mollie. Julie n’est pas pour ce rabibochage.

Ayoub sent qu’il s’est pas autant ouvert que Shanna durant leur weekend amoureux. Il décide de la prendre à part. Il se voit construire avec elle. Une déclaration qui a rendu Shanna folle de joie. Cette réaction motive Ayoub à lui en montrer davantage. Antoine se pose des questions à cause de son rapprochement avec Julie. Kevin se livre sur Mollie. Il confie à Antho que ça le travaille beaucoup. Il se pose plein de questions. Astrid a encore son ex dans la tête alias Sissika. Malgré tout ce qu’ils ont vécu, elle a du mal à tourner la page. Elle a encore des sentiments pour lui.

Dans les derniers épisodes de La Villa des cœurs brisés 5, Antoine et Julie se sont de nouveau rapprochés. En effet, les deux ex profitent du célibat de la belle brune. De son côté, Sarah Fraisou a demandé à Ahmed de venir les rejoindre. Voilà ce que vous avez loupé lors de l’épisode 43.

Mollie attend Kevin dans le patio. Il se sent bizarre mais en même temps il est en colère de la voir. La belle brune lui a demandé pardon pour ses insultes en face. Elle a quitté Enzo par amour pour lui et lui a fait part de ses sentiments. Il est perturbé et ne sait pas sur quel pied danser. Kevin trouve qu’elle vit trop dans le passé. Si elle n’arrive pas à passer outre, il estime qu’elle n’a pas à lui pardonner. Elle lui en veut d’avoir laissé Julie l’insulter. Mollie veut savoir si tout est fini entre eux, il a besoin de réfléchir. Il a une sensation d’inachevé.

Lola et Anthony doivent jouer au jeu du regard durant trente secondes. L’ancien crush de AD trouve cela marrant même si elle ne ressent rien pour le candidat. Pour elle, il n’y aurait rien entre eux. C’est au tour de Julie et Antoine de faire la même chose. Le jeune homme sent que son ex n’est pas indifférent. Les rôles s’inversent. Julie est perturbée. Soirée karaoké. Probablement la meilleure pour Antoine qui nous a prouvé ses talents de chanteur à de nombreuses reprises. Julie réalise que Mollie va peut-être intégrer la villa. Les problèmes vont être de retour. Les cœurs brisés mettent toute leur âme à chanter. Antoine en profite et ne lâche pas Julie d’une semelle. Il lui révèle qu’elle lui avait trop manqué.

Ahmed débarque rejoindre Sarah. Les cœurs brisés découvrent enfin qui est ce fameux garçon qui fait chavirer la jeune femme. Elle est intimidée, Ahmed en joue un peu car il trouve ça trop mignon. Elle lui demande de ne pas jouer avec elle. Il est vraiment là pour Sarah. Ahmed s’inquiète, il veut savoir si elle part en weekend tentation ou pas. Ça l’énerve. Kevin retrouve les candidats. Il leur explique ce que lui a dit Mollie. Julie n’est pas pour ce rabibochage.

Ayoub sent qu’il s’est pas autant ouvert que Shanna durant leur weekend amoureux. Il décide de la prendre à part. Il se voit construire avec elle. Une déclaration qui a rendu Shanna folle de joie. Cette réaction motive Ayoub à lui en montrer davantage. Antoine se pose des questions à cause de son rapprochement avec Julie. Kevin se livre sur Mollie. Il confie à Antho que ça le travaille beaucoup. Il se pose plein de questions. Astrid a encore son ex dans la tête alias Sissika. Malgré tout ce qu’ils ont vécu, elle a du mal à tourner la page. Elle a encore des sentiments pour lui.