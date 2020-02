Trois ans après sa participation à La Villa des cœurs brisés 2, Anthony Matéo a fait son retour dans le programme. Et il semblerait que ses retrouvailles aient porté ses fruits. En effet, celui qui a eu un flirt avec Virginie a retrouvé chaussure à son pied. L’heureuse élue n’est autre que… Clémence vous dit tout !

Depuis plusieurs semaines des rumeurs concernant Anthony Matéo circulent sur la Toile. En effet, le beau brun aurait retrouvé l’amour et serait même passé à l’étape supérieure avec sa chérie. D’ailleurs, il va s’installer à Miami pour sa dulcinée. L’heureuse élue, vous la connaissez déjà puisqu’il s’agit de Clémence, le nouveau cœur brisé anonyme. Après un bon moment de suspens, les deux candidats ont décidé de ne plus se cacher et ont officialisé leur relation sur les réseaux sociaux.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anthony Matéo (@anthonymateo_off) le 11 Févr. 2020 à 9 :04 PST

Du côté du jeune homme, c’est avec une vidéo magnifique du couple qu’il a pris la parole. « Mon évidence… je ne peux plus le cacher, je suis fou de toi, merci de faire ressortir le meilleur de moi même et de me rendre si heureux… j’aurais jamais pensé vivre ça et te rencontrer dans cette aventure. Je vis un rêve éveillé et je t’aime inconditionnellement ❤️ @clemdelacreeme 🎥: @dylanmathes2« , a écrit Anthony Matéo sur Instagram. Clémence quant à elle a déclaré: « la maison c’est n’importe oú je suis avec toi 🖤 ».

Si les internautes ont manifesté leur joie, leurs anciens camarades ont aussi réagi. D’un côté, les fans ont envoyé: « Votre relation est belle à voir. Nous vous souhaitons de vous aimer le plus longtemps possible et d’être très heureux » ou encore « Putain j’ai pleuré ». Mais aussi« Vous êtes trop beau ensemble mais on vous a cramé depuis longtemps ». Dylan Thiry, très ami avec le candidat, a même commenté: « J’ai envie de dire enfinnnnnnnn ! Vous êtes incroyablement beaux ».

Comme c’est mignon ! Restez connectés pour l’interview des amoureux sur STAR24 !

