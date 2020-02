Dans les derniers épisodes de la Villa des cœurs brisés 5, Antoine s’est rabiboché avec son ex Julie. Seulement voilà, le jeune homme se serait séparé de la candidate depuis. Mais où en est-il sentimentalement parlant actuellement ? STAR24 vous donne la réponse.

Lors du lancement de la Villa des cœurs brisés 5, Antoine nous a accordé une interview où il nous avait révélé les raisons de sa participation au programme. Ainsi, le candidat a déclaré: « J’ai eu d’autres propositions de programme, évidemment. En fait, je m’étais dit que j’allais faire La Villa des cœurs brisés 5 parce que ça me semblait être le programme le plus bienveillant (…) Je savais que c’était un programme où il fallait pour se mettre à nu et venir dans une bonne démarche. Je savais que j’allais retrouver des gens vrais (…) J’arrive avec une problématique où je fuis l’amour. Dans le sens où là c’est un peu vague. Mais quand je rencontre quelqu’un, je sais de suite si ça peut coller ou pas coller. Et si ça peut coller, j’ai une tendance à m’emballer très très vite. Mais vraiment très vite (…) Au bout d’un certain temps avec la personne, dès que ça devient un peu trop sérieux, je commence à tout faire pour détruire la relation (…) Je n’ai jamais le courage de dire que ça me fait peur que ça aille trop vite ».

Depuis quelques jours, des rumeurs disaient carrément que Antoine aurait retrouvé chaussure à son pied après sa rupture avec Julie. L’heureuse élue ne serait autre que Yumee, l’ex girlfriend de Illan. Selon le compte instagram @aka.tvshow, le jeune homme serait bel et bien célibataire. Reste à savoir s’il compte retenter de trouver l’amour dans un programme romance sachant qu’il a été révélé dans les 10 Couples Parfaits 3 auparavant ou non. Une chose est sûre: il reste l’un des cœurs brisés les plus appréciés de la saison !

Dans les derniers épisodes de la Villa des cœurs brisés 5, Antoine s’est rabiboché avec son ex Julie. Seulement voilà, le jeune homme se serait séparé de la candidate depuis. Mais où en est-il sentimentalement parlant actuellement ? STAR24 vous donne la réponse.

Lors du lancement de la Villa des cœurs brisés 5, Antoine nous a accordé une interview où il nous avait révélé les raisons de sa participation au programme. Ainsi, le candidat a déclaré: « J’ai eu d’autres propositions de programme, évidemment. En fait, je m’étais dit que j’allais faire La Villa des cœurs brisés 5 parce que ça me semblait être le programme le plus bienveillant (…) Je savais que c’était un programme où il fallait pour se mettre à nu et venir dans une bonne démarche. Je savais que j’allais retrouver des gens vrais (…) J’arrive avec une problématique où je fuis l’amour. Dans le sens où là c’est un peu vague. Mais quand je rencontre quelqu’un, je sais de suite si ça peut coller ou pas coller. Et si ça peut coller, j’ai une tendance à m’emballer très très vite. Mais vraiment très vite (…) Au bout d’un certain temps avec la personne, dès que ça devient un peu trop sérieux, je commence à tout faire pour détruire la relation (…) Je n’ai jamais le courage de dire que ça me fait peur que ça aille trop vite ».

Depuis quelques jours, des rumeurs disaient carrément que Antoine aurait retrouvé chaussure à son pied après sa rupture avec Julie. L’heureuse élue ne serait autre que Yumee, l’ex girlfriend de Illan. Selon le compte instagram @aka.tvshow, le jeune homme serait bel et bien célibataire. Reste à savoir s’il compte retenter de trouver l’amour dans un programme romance sachant qu’il a été révélé dans les 10 Couples Parfaits 3 auparavant ou non. Une chose est sûre: il reste l’un des cœurs brisés les plus appréciés de la saison !