Actuellement sur les écrans dans les épisodes de La Villa des cœurs brisés 5, Antoine semble avoir remis le couvert avec Julie. Seulement voilà, il semblerait que les choses aient bien changé pour le jeune homme puisqu’il a été aperçu proche d’une toute autre candidate et vous la connaissez déjà !

Il y a quelques semaines, Antoine nous accordait une interview exclusive dans le cadre de sa participation à LVDCB5. Le candidat en avait profité pour revenir sur sa rupture avec Julie. Ainsi, il nous avait raconté: « La rupture, c’est très simple. Quand on est sortis des 10 Couples, déjà c’était notre première aventure. On ne s’attendait pas à s’attacher comme ça et aussi vite. Tant qu’on ne l’a pas vécu, on ne peut pas savoir ce qu’on peut ressentir. Je me faisais vachement de plans sur la comète. J’étais dingue d’elle. Quand elle est sortie, elle a appris une mauvaise nouvelle (…) Elle a été totalement différente à ce moment-là (…) Au fur et à mesure du temps, j’ai lâché l’affaire. Ce n’était pas sain comme relation (…) J’avais l’impression de faire les choses biens mais j’avais le contrôle sur quedal. Ça a été très difficile pendant un temps ».

Et bien qu’ils aient entretenu quelque chose de très ambigu durant le tournage, tout cela ferait désormais parti du passé. De plus, Antoine ne serait plus célibataire. C’est une publication postée par le compte @lexuscast en story qui a mis la puce à l’oreille. Bien qu’elle se soit affichée aux côtés de Mehdi Fiorelli après sa rupture avec Illan, Yumee pourrait être en couple avec celui qui a changé de look capillaire. Il faut dire qu’ils sont bien plus proches que de simples amis sur cette story. D’ailleurs, le casteur a enflammé la Toile en les qualifiant de « #couplegoals ». Ce n’est pas la première fois que Antoine fait parler de lui puisqu’il a récemment été aperçu avec le producteur de Banijay alias MELAA et les Marseillais… A suivre.

