Lola et Adrien Laurent se sont rapprochés dans la nuit. Si la belle brune est optimiste, elle va vite redescendre de son petit nuage. D’ailleurs, Astrid a eu la chance de vivre son premier coaching malgré l’avertissement de Lucie. Découvrez ce que vous avez raté lors de l’épisode 38.

Julie et Hugo ont fait chambre à part après leur querelle de la veille. La belle brune est en tort et elle le sait. Elle doit s’excuser. Le jeune homme est le chéri qu’elle a toujours rêvé d’avoir. Elle compte le respecter davantage et s’éloigner de Antoine. Lola et Adrien ont passé la nuit ensemble. Ils se sont rapprochés entre des câlins et un petit bisou. Le cœur brisé anonyme préfère cacher ce qu’il s’est passé même si ses camarades s’interrogent ce qu’il s’est passé. Adrien avoue qu’ils ont dormi ensemble. Antoine commence à comprendre que Lola ne l’intéresse pas puisque c’est une fille qui fait l’inverse de ce qu’elle dit.

Lola avoue qu’elle aime bien Adrien. Toto lui demande ce qu’elle lui trouve, elle dit qu’il est attachant et qu’elle a un crush pour lui. Elle pourrait se mettre avec lui mais doit prendre du recul. De son côté, Adrien avoue ne pas avoir eu de coup de cœur. Il confirme ce que pense le sudiste. L’ex d’Elsa Dasc ne voit pas le mal, il veut changer ses habitudes et ne pas se précipiter. Rym met en garde Lola. La jeune femme ouvre les yeux, elle sait que la candidate a raison. Vincent trouve qu’il a fait une erreur en se comportant ainsi avec Lola. Sarah met en garde Lola. Adrien trouve ça malsain car il lui fait du mal.

L’heure du coaching a sonné pour Astrid. Lucie lui fait peur pendant que Adrien se sent mal par rapport à Lola. Il veut prendre son temps et n’est même pas sûr de vouloir être en couple avec elle. Toto lui conseille de mettre des distances. Grâce à la lovecoach, on découvre que le père de Astrid est parti lorsqu’elle et son frère étaient jeunes. Sa mère a rencontré son beau-père qui s’est suicidé. Elle a eu l’impression de perdre un deuxième papa. Depuis cette disparition, elle s’est sentie délaissée et a commencé à faire n’importe quoi. Elle en a marre d’être vue comme une fille facile. Lucie veut lui apprendre à donner de l’amour simple et d’en recevoir.



De ce fait, elle doit dire bonjour aux gens qui passent. Au début, Astrid se trouve honteuse. Puis, elle doit prendre un panneau FREE HUGS. Les gens lui mettent des vents puis, elle se sent mieux et en reçoit davantage. Toto et Vincent viennent l’aider à la demande de Lucie. De là, elle se lâche et est souriante. Ils sont fiers d’elle. Ils fêtent ça au restaurant. Elle se confie à eux en disant qu’elle ne croit pas trouver l’amour ici.

Toto avoue qu’il ne pense pas que cela va fonctionner entre Hugo et Julie. Les garçons pensent qu’elle va tout gâcher et que les choses ne sont pas finies entre elle et Antoine. Adrien demande à parler à Lola. Il met les choses au clair et met des distances. Coup dur pour la brunette…

