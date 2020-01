Dans les derniers épisodes de la Villa des cœurs brisés 5, Astrid Nelsia a provoqué la colère des téléspectateurs. Mais également de Vincent Queijo et Rym. Aujourd’hui, c’est une vidéo d’elle et son chéri sportif qui a fait parler d’elle. On vous explique pourquoi.

Il y a quelques jours, Astrid Nelsia révélait les vraies raisons de son comportement dans la Villa 5 sur Snapchat. « A la base, je ne voulais même pas appeler Vincent. La prod m’a dit ‘Astrid, appelle Vincent, raconte lui ta journée. Même s’il ne t’écoute pas, tu rappelles. Je demande pourquoi et là ils me disent ‘allez, appelle’. (…) Après, j’avais bu. Oui parce que parfois le soir, on boit des verres de champagne. Vincent m’a mal répondu au téléphone. Je me suis braquée, tout simplement parce que j’avais bu des coupes de champagne avant. L’appelé à ce moment-là ou pas à ce moment-là, je m’en foutais », a raconté l’ancienne amie de Vincent Queijo.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓲𝓻𝓮2𝓽𝓿 (@histoire2tv) le 5 Janv. 2020 à 9 :13 PST

Mais cette fois-ci, c’est une vidéo de Astrid Nelsia où elle embrasse son chéri à sa façon qui a agité les internautes. D’un côté, elle a reçu des commentaires tels que : « mais- bon restons calmes🤦🏿‍♀️💀 Elle lui fait un bouche à bouche 👄 », « dégoûté ». Ou encore « Faut lui pardonner elle est fragile ». De l’autre, certains followers ont pris sa défense en disant : « Ils sont mignons », « c’est juste gênant mais c’est Pas à vomir ». Mais aussi « Faut pas déconner non plus, tout le monde embrasse son copain n’importe comment , ou juste pour rire… sauf que nous on le montre pas.. 😏😂 « .

Il y a quelques jours, Astrid Nelsia se faisait pointer du doigt en officialisant avec Matheus. Et pour cause, cela tombait pile lors de la diffusion de la JLC Family saison 2 où elle s’affichait en couple avec son ex tout en affirmant que Sissika était l’homme de sa vie.

