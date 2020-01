Décidément, la vie sentimentale de Astrid Nelsia est semblable aux montagnes russes. Alors qu’elle vient de révéler que Sissika était l’homme de sa vie dans les épisodes de la JLC Family saison 2, la jeune femme vient de faire monter la température avec son nouveau boyfriend. STAR24 vous en dit davantage…

Alors que Astrid Nelsia vient de gâcher le date de Rym et Vincent Queijo dont elle est proche, il semblerait que la candidate de la Villa des cœurs brisés 5 ne soit plus sur le marché des célibataires. Exit le BFF de Raphael Pépin et Sissika, la brune pulpeuse file le parfait amour avec un certain Matheus, footballeur en suisse. Pourtant, celle qui a été clashée par Maeva Martinez et Marvin Tillière semblait être en couple avec Sissika. De quoi perdre les internautes qui ne comprennent plus trop. Sous une photo de leur baiser torride, la candidate a reçu de nombreux commentaires à ce sujet.



Voir cette publication sur Instagram le 2 Janv. 2020

Ainsi, la jeune femme a reçu des commentaires tels que: « Ouuuuuh le couple !! ⚡️⚡️⚡️🔥🔥❤️❤️❤️ Je vous aimes » et « Crevette un jour crevette toujours. Wish you guys all the best ❤️❤️❤️ ». Ou encore : « un des mecs les plus chanceux de france » et « Si vous avez un bébé il va être magnifique🥵😍❤️❤️ ».

D’un autre côté, des internautes pointent du doigt l’attitude de Astrid Nelsia à l’encontre de Vincent Queijo. « Astrid j’ai juste une question pour toi si t’es pas amoureuse de Vincent pourquoi te manque t’il tant? C’est normal ta réaction. Ou alors tu penses être importante qu’une fille qui est en couple avec ton ami », a écrit une jeune femme. Une autre a lâché: « Ton attitude avec Vincent est complément déplacée et irrespectueux envers Rym ».



Voir cette publication sur Instagram le 2 Janv. 2020

Pour le moment, Astrid Nelsia n’a pas pris la parole à ce sujet. En tout cas, souhaitons beaucoup de bonheur à celle qui semblait regretter sa vie avant la télé-réalité il y a quelques semaines de cela.

