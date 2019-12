Dans les derniers épisodes de la Villa des cœurs brisés 5, les téléspectateurs ont vu naître le couple formé par Shanna Kress et Ayoub. Seulement voilà, cette relation fait désormais du passé et le jeune homme l’a bien fait comprendre. De quoi faire réagir son ex à sa façon sur les réseaux sociaux.

Juste avant le lancement de la Villa des cœurs brisés 5, Shanna Kress balançait sur Ayoub et annonçait sur leur rupture sur Snapchat en disant: « Quand on était dans la villa, devant les caméras quand j’étais pas bien tu venais me voir en me disant ‘je serais là Shanna tu ne seras pas toute seule’. Quand je me retrouve chez toi, il n’y a pas une seule fois où tu viens me voir et me réconforte (…) Les choses les plus graves c’est que j’entends aujourd’hui qu’il a dit qu’entre nous il n’y a pas de compatibilité. Je suis choquée et écœurée de cette personne (…) Quand je me suis déplacée jusqu’en Suisse, là la compatibilité elle y était (…) Tu m’emmènes à l’aéroport tu m’embrasses, tu me dis ‘je t’aime’ (…) je me pose des questions (…) Là il n’y a pas de compatibilité et tu ne deales pas avec ce genre de comportement (…) Je suis choquée et écœurée (…) Quand tu dis à Vincent que la prochaine fille avec qui tu te mets tu vas te poser et la marier (…) J’ai envie que tout le monde sache avec qui on a à faire. Je voulais que tout le monde le sache ».

Seulement voilà, si certains espéraient un retour de flammes : il n’en est rien. D’ailleurs, Ayoub serait en train de se rapprocher d’une ancienne candidate de LPDLA6. De son côté, Shanna Kress a lancé un appel sur Snapchat qui résume bien sa vie sentimentale actuelle: « Salut je suis célib je cherche un mec ». Voilà qui est dit !

Dans les derniers épisodes de la Villa des cœurs brisés 5, les téléspectateurs ont vu naître le couple formé par Shanna Kress et Ayoub. Seulement voilà, cette relation fait désormais du passé et le jeune homme l’a bien fait comprendre. De quoi faire réagir son ex à sa façon sur les réseaux sociaux.

Juste avant le lancement de la Villa des cœurs brisés 5, Shanna Kress balançait sur Ayoub et annonçait sur leur rupture sur Snapchat en disant: « Quand on était dans la villa, devant les caméras quand j’étais pas bien tu venais me voir en me disant ‘je serais là Shanna tu ne seras pas toute seule’. Quand je me retrouve chez toi, il n’y a pas une seule fois où tu viens me voir et me réconforte (…) Les choses les plus graves c’est que j’entends aujourd’hui qu’il a dit qu’entre nous il n’y a pas de compatibilité. Je suis choquée et écœurée de cette personne (…) Quand je me suis déplacée jusqu’en Suisse, là la compatibilité elle y était (…) Tu m’emmènes à l’aéroport tu m’embrasses, tu me dis ‘je t’aime’ (…) je me pose des questions (…) Là il n’y a pas de compatibilité et tu ne deales pas avec ce genre de comportement (…) Je suis choquée et écœurée (…) Quand tu dis à Vincent que la prochaine fille avec qui tu te mets tu vas te poser et la marier (…) J’ai envie que tout le monde sache avec qui on a à faire. Je voulais que tout le monde le sache ».

Seulement voilà, si certains espéraient un retour de flammes : il n’en est rien. D’ailleurs, Ayoub serait en train de se rapprocher d’une ancienne candidate de LPDLA6. De son côté, Shanna Kress a lancé un appel sur Snapchat qui résume bien sa vie sentimentale actuelle: « Salut je suis célib je cherche un mec ». Voilà qui est dit !