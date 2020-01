Révélé dans la Villa des cœurs brisés 5, Ayoub y a craqué pour Shanna Kress avec qui il va vivre une relation qui s’est terminée peu de temps avant la diffusion. Seulement voilà, c’est une autre belle brune de télé-réalité qui lui aurait tapé dans l’œil…

Il y a quelques semaines, Shanna Kress balançait sur sa rupture avec Ayoub sur Snapchat. « Tu m’emmènes à l’aéroport tu m’embrasses, tu me dis ‘je t’aime’. Le soir, tu sors t’es censé aller à un concert, je n’ai pas de nouvelles pendant cinq heures. Quand je t’appelles pour me rassurer (…) je me pose des questions (…) Là il n’y a pas de compatibilité et tu ne deales pas avec ce genre de comportement (…) Je suis choquée et écœurée (…) Quand tu dis à Vincent que la prochaine fille avec qui tu te mets tu vas te poser et la marier (…) J’ai envie que tout le monde sache avec qui on a à faire. Je voulais que tout le monde le sache », lâchait l’ex de Thibault Garcia.

Et si certains espéraient un éventuel rabibochage entre les deux anciens tourtereaux. Il semblerait que cela soit très mal parti. Et pour cause, Aqababe a récemment balancé qu’il y avait un probable rapprochement entre Ayoub et une certaine Asma, ex prétendante des Princes de l’amour qui a fait un badbuzz récemment. Chose qui a ensuite été confirmée par le blogueur à l’aide d’une photo des deux ensemble. En effet, le duo aurait passé le soir du réveillon à deux. Serait-ce le début de leur rapprochement ou bien d’un couple ? Seul le temps nous le dira.

En tout cas, ni Ayoub ni Asma n’a pris la parole à ce sujet pour le moment. De son côté, Shanna Kress a annoncé qu’elle était toujours à prendre. Mais pour combien de temps ? A suivre…

