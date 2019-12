Actuellement sur les écrans dans les épisodes de La Villa des cœurs brisés 5, Ayoub est de nouveau célibataire. En effet, malgré son rapprochement avec Shanna Kress, cela fait désormais partie du passé. Mais il y a du rapprochement dans l’air.

Juste avant le lancement de la Villa des cœurs brisés 5, Aqababe balançait sur la raison de la rupture entre Shanna Kress et Ayoub. D’ailleurs, la belle brune avait poussé un coup de gueule au passage en disant: « Quand on était dans la villa, devant les caméras quand j’étais pas bien tu venais me voir en me disant ‘je serais là Shanna tu ne seras pas toute seule’. Quand je me retrouve chez toi, il n’y a pas une seule fois où tu viens me voir et me réconforte (…) Les choses les plus graves c’est que j’entends aujourd’hui qu’il a dit qu’entre nous il n’y a pas de compatibilité. Je suis choquée et écœurée de cette personne (…) Quand je me suis déplacée jusqu’en Suisse, là la compatibilité elle y était. Quand je t’ai tout payé, qund je t’ai fait des cadeaux, la compatibilité elle y était. Quand tu me baisais que ça se passait bien au lit, là la compatibilité elle y était. Quand je cuisinais (…) Quand on allait au sport ». Le blogueur avait précisé: « Elle a rappelée Adrien Laurent pour lui proposer un date à Miami. C’est la jalousie de Shanna qui aurait eu raison de son couple avec Ayoub, elle lui reproche d’avoir été un opportuniste ».

Seulement voilà, Ayoub semble avoir tourné la page. En effet, Aqababe a découvert qu’il commençait à se rapprocher d’une certaine Asma, ex-prétendante des Princes de l’amour 6. La semaine dernière, la jeune femme refaisait parler d’elle avec un règlement de comptes autour d’une sextape de Dita qui a provoqué un gros bad buzz. Un nouveau couple en vue ? A suivre…

