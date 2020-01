L’arrivée de Adrien Laurent et Astrid Nelsia a eu l’effet d’une bombe sur les candidats de La Villa des cœurs brisés 5. D’ailleurs, tout ne s’est pas passé comme prévu puisque l’ex d’Elsa Dasc en est venu aux mains avec Thomas. Mais comment cela a-t-il pu arriver ? STAR24 vous explique tout.

Décidément, les deux nouveaux cœurs brisés ont semé la zizanie. Entre Astrid Nelsia qui fait péter les plombs à Rym et Adrien Laurent qui provoque Ayoub, il y a de quoi faire. Seulement voilà, un autre candidat de la Villa 5 a vu rouge avec leur arrivée. Il s’agit de Thomas. Tout serait parti du fait que le sudiste n’ait pas eu envie de dire bonjour à celui qui a pour problématique: « Je suis un éternel insatisfait ».

« Avant de partir dans l’émission on s’était parlé sur les réseaux et je lui avais dit que j’espérait qu’il n’y aurait pas son ex Léana parce qu’ils étaient vraiment chiants tous les deux. Ils sont ingérables quand ils sont en tournage, c’est une horreur. Et il m’avait dit « Mais calme toi quand tu me parles ». On s’était pris la tête vite fait », a raconté l’ancien candidat des Anges 10 à nos confrères de TéléStar.

Mais Adrien Laurent ne s’est pas arrêté là. Il poursuit: « Les caméras se sont arrêtées parce que c’est vraiment parti en cacahuètes. On s’est fracassé la tronche et on a failli se faire virer.La directrice de production et la rédactrice en chef sont venus me voir. J’étais en furie (…) On s’est parlé après mais c’était moins une. J’ai fait le premier pas et on a essayé de se remettre d’aplomb tous les deux, ça a marché et on a passé un bon tournage. »

Bon tout est bien qui finit bien pour celui qui a failli être recalé à cause de ses muscles.

