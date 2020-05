Avis aux haters, c’est toujours autant l’amour fou entre Cassandra et Théo. Il est vrai que depuis le début du confinement, c’est un peu les montagnes russes entre les deux candidats de « La Villa des cœurs brisés 5″. Mais il semblerait que l’amour soit plus fort que tout.

Il y a quelques jours, Cassandra et Théo se séparaient au cours d’un live Instagram. Dans celui-ci, la jeune femme révélait qu’il lui avait de nouveau été infidèle et qu’ils avaient rompu en dehors de cette vidéo. Pourtant, il n’y aura suffit que de plusieurs heures pour que celle qui a fait le buzz au naturel ne manifeste ses regrets. « J’ai vu la story de Théo. Pour ma part, je ne dirais rien. Le live est parti trop loin. On était énervés de notre appel d’avant. Il sait ce que je pense et ressens. C’est sa décision de dire tout ça, moi je regrette déjà d’avoir dit devant vous ‘c’est fini’. Le confinement nous fait beaucoup de mal, nous éloigne. On s’est laissés avoir désolée », a-t-elle expliqué dans sa story Instagram.

Mais pas de panique, tout semble être rentré dans l’ordre depuis ! C’est du moins ce qu’elle a fait comprendre en postant deux magnifiques selfies avec Théo accompagnés du message suivant qui est on ne peut plus explicite: « Peu importe ce qu’ils pensent, dans les bons comme dans les mauvais moments, je t’aime et je t’aimerai mon amour ». Toutefois, le cliché a rapidement été supprimé de son profil. Serait-ce lié à des critiques de haters ou une nouvelle dispute ?

Vous l’aurez compris, entre Cassandra et Théo c’est un peu les montagnes russes. Mais une chose est sûre: l’amour est toujours bel et bien présent ! Du côté de leurs anciens camarades, Anthony Matéo et Clémence sont toujours ensemble et confinés dans le sud de la France.

