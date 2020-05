Cassandra et Théo nous avaient prévenu : c’est les montagnes russes entre eux. Et le confinement ne les a pas trop aidé dans leurs crises. Après plus de deux mois loin l’un de l’autre, les deux anciens candidats de « La Villa des cœurs brisés 5 » ont enfin pu se retrouver et c’est complètement adorable. STAR24 vous donne tous les détails.

Il y a quelques jours, Cassandra se déchirait en plein live Instagram avec Théo. Très vite, l’ancienne reine de beauté a regretté leur brouille et ses révélations sur l’homme qu’elle aime. « J’ai vu la story de Théo. Pour ma part, je ne dirais rien. Le live est parti trop loin. On était énervés de notre appel d’avant. Il sait ce que je pense et ressens. C’est sa décision de dire tout ça, moi je regrette déjà d’avoir dit devant vous ‘c’est fini’. Le confinement nous fait beaucoup de mal, nous éloigne. On s’est laissés avoir désolée », a ainsi révélé la jeune femme qui n’a pas hésité à clamer son amour pour lui.



Une publication partagée par Cassandra Jullia (@cassandrajulliaoff) le 17 Mai 2020 à 8 :23 PDT

Quelques jours après le déconfinement, les deux beaux blonds ont choisi de se retrouver au plus vite. De ce fait, Cassandra a rejoint Théo ce jeudi. Depuis, ils ne se quittent plus. Résultat: celle qui a déjà repondu aux haters a souhaité immortalisé son bonheur et le partager aux yeux de tous. En postant une photo d’un de leurs câlins, la jeune femme a reçu une pluie de commentaires d’internautes heureux de les revoir ensemble.

Ainsi, Cassandra a reçu des commentaires tels que: « Vraiment les plus beaux ❤️ ». Ou encore: « On vous aime fort cassy 💙 » et « Pluie d’amour sur vous❤️❤️❤️❤️ ». Mais aussi: « Vous êtes trop beaux 😍❤️ » et « Waw❤️ couple goal« . Comme c’est mignon. Espérons que cette fois-ci, les choses soient bel et bien rentrées dans l’ordre entre les deux amoureux !

