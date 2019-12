Cassandra est l’un des cœurs brisés anonymes de cette cinquième saison de la Villa. Dès le premier épisode, la jeune femme a touché les téléspectateurs et ses camarades à cause de son passé et sa problématique. Mais cela n’a pas empêché la candidate d’être la cible de certaines critiques. Hors de question pour la candidate de se laisser faire !

Si ses camarades se mettent tous petit à petit en couple dans les épisodes, Cassandra est l’une des rares à n’avoir aucun crush dans la Villa des cœurs brisés 5. Chose que les internautes lui ont beaucoup reproché. Lassée de ces remarques, celle qui a été clashée par Tyla a poussé un coup de gueule sur Instagram. Ainsi, elle a débuté son message de la manière suivante sur sa story: Je vous jure, je lis vos commentaires et vous me faites rire ! Je suis une fille compliquée ça vous va pas, je serai une fille qui irait vers tous les mecs, je serai une p*te… Stop là ! Oui, je sais ce que je veux et je me mettrai pas en couple avec LA personne qui saura avoir la bonne technique. Ça va cinq minutes, au moins quand je suis avec quelqu’un, je reste avec et je suis sérieuse. Vous me gonflez sérieusement (…) Vous êtes là à juger derrière votre écran. Ok je suis fermée, ok je trouve personne qui me correspond mais vous savez pas le pourquoi du comment ».

Cassandra ne s’est pas arrêtée là. La candidate de la Villa des cœurs brisés 5 a ensuite ajouté: » « Déjà il y a du montage et croyez-moi que beaucoup de choses ont été coupées. Car avant chaque embrouille, il y a une raison. Ils vous montrent ce qu’ils veulent mais je sais les vraies raisons moi. (…) Ensuite, je suis difficile ? Mais si j’étais une fille facile vous feriez que de me critiquer. Oui, je suis différente des autres, je me précipite pas et oui, j’attends LE bon (…) Je suis une fille qui a eu trois relations dans sa vie. Je vais pas voir à droite à gauche donc j’allais pas changer ça à la télé, juste pour vous faire plaisir. (…) J’ai des valeurs et des principes et je reconnais que là avec les montages, je parais inaccessible et relou. (…) Attendez un peu au lieu de faire des jugements ! ». Au moins, c’est clair !

Que pensez-vous du comportement de Cassandra dans l’aventure ? Comprenez-vous les critiques reçues par la belle blonde ?

Cassandra est l’un des cœurs brisés anonymes de cette cinquième saison de la Villa. Dès le premier épisode, la jeune femme a touché les téléspectateurs et ses camarades à cause de son passé et sa problématique. Mais cela n’a pas empêché la candidate d’être la cible de certaines critiques. Hors de question pour la candidate de se laisser faire !

Si ses camarades se mettent tous petit à petit en couple dans les épisodes, Cassandra est l’une des rares à n’avoir aucun crush dans la Villa des cœurs brisés 5. Chose que les internautes lui ont beaucoup reproché. Lassée de ces remarques, celle qui a été clashée par Tyla a poussé un coup de gueule sur Instagram. Ainsi, elle a débuté son message de la manière suivante sur sa story: Je vous jure, je lis vos commentaires et vous me faites rire ! Je suis une fille compliquée ça vous va pas, je serai une fille qui irait vers tous les mecs, je serai une p*te… Stop là ! Oui, je sais ce que je veux et je me mettrai pas en couple avec LA personne qui saura avoir la bonne technique. Ça va cinq minutes, au moins quand je suis avec quelqu’un, je reste avec et je suis sérieuse. Vous me gonflez sérieusement (…) Vous êtes là à juger derrière votre écran. Ok je suis fermée, ok je trouve personne qui me correspond mais vous savez pas le pourquoi du comment ».

Cassandra ne s’est pas arrêtée là. La candidate de la Villa des cœurs brisés 5 a ensuite ajouté: » « Déjà il y a du montage et croyez-moi que beaucoup de choses ont été coupées. Car avant chaque embrouille, il y a une raison. Ils vous montrent ce qu’ils veulent mais je sais les vraies raisons moi. (…) Ensuite, je suis difficile ? Mais si j’étais une fille facile vous feriez que de me critiquer. Oui, je suis différente des autres, je me précipite pas et oui, j’attends LE bon (…) Je suis une fille qui a eu trois relations dans sa vie. Je vais pas voir à droite à gauche donc j’allais pas changer ça à la télé, juste pour vous faire plaisir. (…) J’ai des valeurs et des principes et je reconnais que là avec les montages, je parais inaccessible et relou. (…) Attendez un peu au lieu de faire des jugements ! ». Au moins, c’est clair !

Que pensez-vous du comportement de Cassandra dans l’aventure ? Comprenez-vous les critiques reçues par la belle blonde ?