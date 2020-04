Ce weekend, Cassandra lâchait une bombe concernant Théo. En effet, celle qui a avoué un mensonge qu’elle a déclaré à des fans a annoncé sa rupture en plein live sur Instagram. Mais il semblerait que la jeune femme ne porte plus le même discours à tête reposée. Elle vient de s’exprimer une nouvelle fois à ce sujet sur Instagram.

Décidément, c’est vraiment les feux de l’amour entre Cassandra et Théo. Alors qu’elle était en plein live Instagram, le jeune homme est intervenu et le ton est vite monté. De là, la belle blonde a lâché une bombe en lâchant: « À l’heure actuelle, Théo et moi ne sommes plus ensemble, je vous l’annonce en plein live parce qu’il fait le malin (…) Il m’a annoncé au téléphone qu’il n’y arrivait plus avec moi (…) Le mec est en confinement il passe sa vie dehors (…) Je vous ai menti il m’a retrompée une fois je ne vous en ai pas parlé, en boîte avec une Lorena ».

Maintenant que la candidate de la Villa des cœurs brisés 5 a réussi à se calmer et à reprendre ses esprits, elle a de nouveau pris la parole à ce sujet. Ainsi, Cassandra a écrit dans sa story Instagram: « J’ai vu la story de Théo. Pour ma part, je ne dirais rien. Le live est parti trop loin. On était énervés de notre appel d’avant. Il sait ce que je pense et ressens. C’est sa décision de dire tout ça, moi je regrette déjà d’avoir dit devant vous « c’est fini. Le confinement nous fait beaucoup de mal, nous éloigne. On s’est laissés avoir désolée ».

Bon et bien reste à savoir si Théo réfléchira de son côté et s’il aura lui aussi des regrets. Pensez-vous que la rupture entre Cassandra qui a fait le buzz au naturel sur Instagram et le sudiste soit définitive ou pas ?

