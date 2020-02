Trop c’est trop ! Clémence en a marre que les gens chipotent au moindre détail qui ne leur conviennent pas. La candidate de la Villa des cœurs brisés 5 a poussé un coup de gueule et n’a pas caché que ça l’a touchée malgré tout. STAR24 vous raconte tout.

Alors qu’elle venait de poster des photos de son shooting en amoureux avec Anthony Matéo, Clémence a eu une mauvaise surprise. En effet, elle a vu de nombreux commentaires qui ont fini par l’atteindre. Ainsi, elle a commencé par déclarer: « Je sais que j’ai l’air heureuse (…) Mais aujourd’hui en fait je suis blasée, j’en ai eu assez (…) J’ai que des commentaires négatifs quoi que je fasse (…) Je comprends, je me suis mise dans cette position (…) Tout le monde a le droit de dire ce qu’il veut (…) J’ai été élevée avec des principes (…) Pour moi, c’est quelque chose d’absolument choquant (…) Il y a des femmes qui se permettent de me critiquer sur mon physique, ma relation (…) ça me choqu complètement ».

Mais la jeune femme ne s’est pas arrêtée là. Celle qui a déjà répondu aux haters a ajouté: « J’ai plus de compliments et commentaires positifs. J’en suis très chanceuse et très heureuse (…) Vous vous ne rendez pas compte de ce que c’est de voir des commentaires négatifs sur vous H24 (…) Heureusement que j’ai Anthony, ma famille et mes amis (…) C’est comme ça que j’ai été créée et que je m’accepte (…) On ne peut pas plaire à tout le monde ». Cela dit, la belle blonde a tenu à rappeler à ses followers que cela peut atteindre d’autres personnes qui ne réagiraient pas comme elle. Le harcèlement et les critiques peuvent donner enfin à certains de se faire du mal ou mettre fin à leurs jours.

En tout cas, Clémence ne mâche pas ses mots et elle le prouve !

Trop c’est trop ! Clémence en a marre que les gens chipotent au moindre détail qui ne leur conviennent pas. La candidate de la Villa des cœurs brisés 5 a poussé un coup de gueule et n’a pas caché que ça l’a touchée malgré tout. STAR24 vous raconte tout.

Alors qu’elle venait de poster des photos de son shooting en amoureux avec Anthony Matéo, Clémence a eu une mauvaise surprise. En effet, elle a vu de nombreux commentaires qui ont fini par l’atteindre. Ainsi, elle a commencé par déclarer: « Je sais que j’ai l’air heureuse (…) Mais aujourd’hui en fait je suis blasée, j’en ai eu assez (…) J’ai que des commentaires négatifs quoi que je fasse (…) Je comprends, je me suis mise dans cette position (…) Tout le monde a le droit de dire ce qu’il veut (…) J’ai été élevée avec des principes (…) Pour moi, c’est quelque chose d’absolument choquant (…) Il y a des femmes qui se permettent de me critiquer sur mon physique, ma relation (…) ça me choqu complètement ».

Mais la jeune femme ne s’est pas arrêtée là. Celle qui a déjà répondu aux haters a ajouté: « J’ai plus de compliments et commentaires positifs. J’en suis très chanceuse et très heureuse (…) Vous vous ne rendez pas compte de ce que c’est de voir des commentaires négatifs sur vous H24 (…) Heureusement que j’ai Anthony, ma famille et mes amis (…) C’est comme ça que j’ai été créée et que je m’accepte (…) On ne peut pas plaire à tout le monde ». Cela dit, la belle blonde a tenu à rappeler à ses followers que cela peut atteindre d’autres personnes qui ne réagiraient pas comme elle. Le harcèlement et les critiques peuvent donner enfin à certains de se faire du mal ou mettre fin à leurs jours.

En tout cas, Clémence ne mâche pas ses mots et elle le prouve !