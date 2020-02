Cela fait maintenant plusieurs mois que Anthony Matéo et Clémence filent le parfait amour. D’ailleurs, celle qui a répondu à ceux qui critiquent ses photos a rencontré les femmes chères à son petit ami durant leur passage dans le sud de la France. C’est trop mignon, regardez !

Entre Anthony Matéo et Clémence, le coup de foudre a été immédiat. En effet, les deux candidats n’ont pas pu cacher leur attirance pendant longtemps. Très vite, ils se sont rapprochés et mis en couple dans la Villa des cœurs brisés 5. Récemment, ils ont même officialisé leur relation sur Instagram. « Mon évidence… je ne peux plus le cacher, je suis fou de toi, merci de faire ressortir le meilleur de moi même et de me rendre si heureux… j’aurais jamais pensé vivre ça et te rencontrer dans cette aventure. Je vis un rêve éveillé et je t’aime inconditionnellement ❤️ @clemdelacreeme 🎥: @dylanmathes2« a alors révélé le candidat de La Villa des cœurs brisés 5 sous une adorable vidéo.

Après un petit séjour parisien pour l’anniversaire de Vincent Queijo, Anthony Matéo et Clémence sont descendus voir leurs familles dans le sud de la France. D’ailleurs, la belle blonde a rencontré les « femmes » du jeune homme. D’ailleurs, elles l’ont validé comme il l’a indiqué. « Bon beh maintenant elle est validé par toute la famille je crois ✅ ma triplette gagnante 🤩❤️😇 #mamie #maman #amour #presentation @clemdelacreeme« , a-t-il écrit sous une photo du candidat et des trois blondes de sa vie.

Sous la photo, de nombreux internautes ont eux aussi validé ce cliché de famille. Ainsi, Anthony Matéo a reçu les messages suivants: « Félicitations et soyez heureux ❤️❤️ », « Elle est géniale, vous êtes tellement beaux et naturels 🖤 » ou encore « Enfin t’as trouvé ton âme sœur ❤️ tu mérites d’être heureux antho 🤗 ». Mais aussi: « On valide aussi , la plus naturelle de la Villa 🙂 ».

