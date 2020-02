Gaia vient parler à Nicolo. Elle le trouve bizarre. Virginie n’est pas bien. Nicolo a très peur. Lalou est content de revoir Clarysse mais le fait de savoir qu’elle a déjà flirté avec Vincent et Antoine, ça l’a refroidit. La prétendante est tendue et l’a invité au restaurant. Lalou met les choses au clair. Clarysse est formelle : c’est Antoine qui l’a accostée à son travail. Elle est venue pour Lalou.

C’est l’heure des règlements de compte entre Nicolo et Gaia. L’italien était sincère avec elle. Même s’il pensait aller en date pour rendre Virginie jalouse. La belle brune lui correspond beaucoup. Virginie intervient et veut savoir ce qu’il s’est véritablement passé entre eux. Virginie pète les plombs. Gaia dit qu’elle a senti une alchimie entre eux. Nicolo ne sait pas se décider. Sarah, Julie et Anthony demandent à Nicolo de choisir entre Gaia et Virginie. Il concrétise les doutes de la belle blonde. La prétendante met fin à tout cela et quitte l’aventure. Le jeune homme hésite dans son choix. Clarysse et Lalou se draguent. Il l’invite à la villa mais ne lui cache pas son rapprochement avec Manon Van.



Les filles expliquent à Ken ce que Léana leur a dit à son sujet. Elle est ailleurs. Pour lui, elle le prend pour un objet et un guignol. Le ton monte entre les deux candidats. Elle veut le « punir » en disant qu’ils ne dormiront pas ensemble. Lalou fait rentrer Clarysse à la villa pendant que les cœurs brisés dorment. Lalou ne sait pas comment annoncer que Clarysse est là aux cœurs brisés. Léana trouve que c’est plutôt physique avec Ken. Elle est refroidie par celui qui a failli avoir un octogone avec Toto.

Virginie n’est pas bien. Elle ne sait pas comment se positionner. Clémence balance à Manon Van que Lalou veut revoir Clarysse. Manon veut que le jeune homme soit honnête avec elle. Il affirme qu’il ne veut pas la revoir et ne lui ferme pas la porte pour se rapprocher. Manon espère qu’il ne lui ment pas. Nicolo avoue qu’il a apprécié Gaia et Virginie pour deux choses différentes. L’italien veut aller voir Gaia et lui dire qu’il veut voir ce que cela peut donner avec Virginie pour le faire d’une manière correcte. Il préfère Virginie mais son comportement illustre sa peur de s’engager avec elle.

Lalou ramène le petit déjeuner à Clarysse. Ahmed envoie un message à Sarah, il veut la revoir en dehors de la villa. Elle a besoin de parler avec lui dehors. Léana est dégoûtée que son amie préfère parler avec lui plutôt qu’à elle. Anthony a grillé Lalou avec sa prétendante. Il lâche la bombe aux cœurs brisés. Manon tombe de haut. Le ton monte. Sarah rejoint Ahmed. Elle stresse comme si c’était leur premier rendez-vous.

Gaia vient parler à Nicolo. Elle le trouve bizarre. Virginie n’est pas bien. Nicolo a très peur. Lalou est content de revoir Clarysse mais le fait de savoir qu’elle a déjà flirté avec Vincent et Antoine, ça l’a refroidit. La prétendante est tendue et l’a invité au restaurant. Lalou met les choses au clair. Clarysse est formelle : c’est Antoine qui l’a accostée à son travail. Elle est venue pour Lalou.

C’est l’heure des règlements de compte entre Nicolo et Gaia. L’italien était sincère avec elle. Même s’il pensait aller en date pour rendre Virginie jalouse. La belle brune lui correspond beaucoup. Virginie intervient et veut savoir ce qu’il s’est véritablement passé entre eux. Virginie pète les plombs. Gaia dit qu’elle a senti une alchimie entre eux. Nicolo ne sait pas se décider. Sarah, Julie et Anthony demandent à Nicolo de choisir entre Gaia et Virginie. Il concrétise les doutes de la belle blonde. La prétendante met fin à tout cela et quitte l’aventure. Le jeune homme hésite dans son choix. Clarysse et Lalou se draguent. Il l’invite à la villa mais ne lui cache pas son rapprochement avec Manon Van.



Les filles expliquent à Ken ce que Léana leur a dit à son sujet. Elle est ailleurs. Pour lui, elle le prend pour un objet et un guignol. Le ton monte entre les deux candidats. Elle veut le « punir » en disant qu’ils ne dormiront pas ensemble. Lalou fait rentrer Clarysse à la villa pendant que les cœurs brisés dorment. Lalou ne sait pas comment annoncer que Clarysse est là aux cœurs brisés. Léana trouve que c’est plutôt physique avec Ken. Elle est refroidie par celui qui a failli avoir un octogone avec Toto.

Virginie n’est pas bien. Elle ne sait pas comment se positionner. Clémence balance à Manon Van que Lalou veut revoir Clarysse. Manon veut que le jeune homme soit honnête avec elle. Il affirme qu’il ne veut pas la revoir et ne lui ferme pas la porte pour se rapprocher. Manon espère qu’il ne lui ment pas. Nicolo avoue qu’il a apprécié Gaia et Virginie pour deux choses différentes. L’italien veut aller voir Gaia et lui dire qu’il veut voir ce que cela peut donner avec Virginie pour le faire d’une manière correcte. Il préfère Virginie mais son comportement illustre sa peur de s’engager avec elle.

Lalou ramène le petit déjeuner à Clarysse. Ahmed envoie un message à Sarah, il veut la revoir en dehors de la villa. Elle a besoin de parler avec lui dehors. Léana est dégoûtée que son amie préfère parler avec lui plutôt qu’à elle. Anthony a grillé Lalou avec sa prétendante. Il lâche la bombe aux cœurs brisés. Manon tombe de haut. Le ton monte. Sarah rejoint Ahmed. Elle stresse comme si c’était leur premier rendez-vous.