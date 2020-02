Lors de son passage dans La Villa des cœurs brisés 5, Shanna Kress en a eu marre de faire semblant. C’est pour cela qu’elle a décidé de dévoiler Alicia, qui elle est vraiment. D’ailleurs, c’est dans cette continuité qu’elle vient de présenter son nouveau projet qui lui tient à cœur…

Si Shanna Kress n’a jamais caché qu’elle était émotive, elle a longtemps caché les raisons de ses blessures. En arrivant dans la Villa des cœurs brisés 5, la jeune femme ne voulait plus mentir et s’est dévoilée en tant que Alicia lors de coachings éprouvants. Dans la continuité de ce séjour, elle vient de teaser la sortie de son nouveau projet: un livre qui évoque son passé et les difficultés rencontrées.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shanna Kress (@shannakress83) le 2 Févr. 2020 à 11 :11 PST

Dans un premier extrait disponible sur Amazon, on a pu lire: « Mes parents divorcent alors que j’ai 6 ans. Je pars vivre avec ma mère et ma petite soeur Alizée, d’un an ma cadette (…) Je ne me doute pas encore que ce nouveau ‘papa’ aura une étrange manière de nous aimer, ma soeur et moi (…) C’est lui qui crée ma haine et ma méfiance des hommes. (…) (Il) a ruiné mon enfance. Je n’ai jamais su si ma mère réalisait ce que nous subissions ». Et dans la préface, on peut avoir des précisions sur les confidences de Shanna: « Tous les soirs dans ma robe bleue, sous laquelle je ne porte qu’un string, je vais séduire des hommes qui me répugnent. Je me force à boire pour me désinhiber. Mais je ne parviens jamais à oublier ce que je suis en train de faire… (…) Dans ce récit, elle se livre sans détour sur les terribles épreuves auxquelles elle a fait face : viol, inceste, maltraitance, tentatives de suicide… C’est grâce à une volonté hors du commun et à la musique que Shanna a réussi à changer l’histoire de sa vie. »



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shanna Kress (@shannakress83) le 3 Févr. 2020 à 12 :23 PST

Courageuse, l’ex petite amie d’Ayoub a pris la parole sur Snapchat: « « Je viens de poster ça sur mes réseaux, ce n’est pas très facile. J’assume tout ce qu’il s’est passé et j’en parle pour faire passer un message de force. C’est vrai que je réalise que tout le monde va savoir, ça n’a déjà pas été facile de tout écrire. J’ai la boule au ventre.«

Une belle preuve de courage pour tourner la page sur ce lourd passé !

Lors de son passage dans La Villa des cœurs brisés 5, Shanna Kress en a eu marre de faire semblant. C’est pour cela qu’elle a décidé de dévoiler Alicia, qui elle est vraiment. D’ailleurs, c’est dans cette continuité qu’elle vient de présenter son nouveau projet qui lui tient à cœur…

Si Shanna Kress n’a jamais caché qu’elle était émotive, elle a longtemps caché les raisons de ses blessures. En arrivant dans la Villa des cœurs brisés 5, la jeune femme ne voulait plus mentir et s’est dévoilée en tant que Alicia lors de coachings éprouvants. Dans la continuité de ce séjour, elle vient de teaser la sortie de son nouveau projet: un livre qui évoque son passé et les difficultés rencontrées.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shanna Kress (@shannakress83) le 2 Févr. 2020 à 11 :11 PST

Dans un premier extrait disponible sur Amazon, on a pu lire: « Mes parents divorcent alors que j’ai 6 ans. Je pars vivre avec ma mère et ma petite soeur Alizée, d’un an ma cadette (…) Je ne me doute pas encore que ce nouveau ‘papa’ aura une étrange manière de nous aimer, ma soeur et moi (…) C’est lui qui crée ma haine et ma méfiance des hommes. (…) (Il) a ruiné mon enfance. Je n’ai jamais su si ma mère réalisait ce que nous subissions ». Et dans la préface, on peut avoir des précisions sur les confidences de Shanna: « Tous les soirs dans ma robe bleue, sous laquelle je ne porte qu’un string, je vais séduire des hommes qui me répugnent. Je me force à boire pour me désinhiber. Mais je ne parviens jamais à oublier ce que je suis en train de faire… (…) Dans ce récit, elle se livre sans détour sur les terribles épreuves auxquelles elle a fait face : viol, inceste, maltraitance, tentatives de suicide… C’est grâce à une volonté hors du commun et à la musique que Shanna a réussi à changer l’histoire de sa vie. »



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shanna Kress (@shannakress83) le 3 Févr. 2020 à 12 :23 PST

Courageuse, l’ex petite amie d’Ayoub a pris la parole sur Snapchat: « « Je viens de poster ça sur mes réseaux, ce n’est pas très facile. J’assume tout ce qu’il s’est passé et j’en parle pour faire passer un message de force. C’est vrai que je réalise que tout le monde va savoir, ça n’a déjà pas été facile de tout écrire. J’ai la boule au ventre.«

Une belle preuve de courage pour tourner la page sur ce lourd passé !