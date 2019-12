Tyla est tendue et a la boule au ventre depuis qu’elle sait que Jon va affronter son passé. Sarah Fraisou a demandé à son prétendant de revenir pendant que Rym et Vincent passent leur première nuit ensemble. Que s’est-il passé dans l’épisode 17 de la Villa des cœurs brisés 5 ? STAR24 vous raconte tout.

Alors que le coaching avec Lucie avait apaisé Jon et Tyla, tout pourrait être remis en question. En effet, même si Kevin croit en leur histoire, les calculs ne sont pas bons. Alors que la jeune femme s’attendait à la venue de Sarah ou de la femme avec qui il l’a trompée selon elle, la situation est pire. En effet, Alex, ancien tentateur de l’île de la tentation, est venu lâcher une bombe. Selon lui, il s’est passé ce qu’il s’est passé. Jon est en colère. Tyla ne lui en a jamais parlé et a nié pendant des mois. Il est déçu de s’être trompé sur elle. De son côté, Alex lui demande de ne pas la blâmer. Il ose même lui dire qu’il est l’unique responsable car il l’a trompée et menti depuis le début.

A la villa, Toto et Julie sont secrètement ensemble mais Sarah a flairé l’entourloupe. Toujours en colère, Jon appelle Tyla et règle ses comptes avec elle. Ils n’ont pas la même version entre Alex et la jeune femme. Elle perd le contrôle et part en vrille. Le cœur brisé ne compte pas revenir à la villa ni entendre parler de Tyla. Sarah lâche la bombe auprès de ses camarades pendant que Kevin appelle son ami pour tenter de calmer le jeu. Nathanya et Cassandra viennent consoler Tyla pendant que les autres cœurs brisés sont choqués. La jeune femme décide de quitter la maison afin de rejoindre Jon et tenter d’arranger les choses. Elle remet plein de choses en question sauf que cette fois-ci, c’est la candidate qui rame. Kevin se retrouve seul contre tous. Les candidats ont peur du patio entre ce qui est arrivé à Jon et Tyla mais aussi Toto.

Un clash éclate entre Julie et Kevin. Elle lui reproche de ne pas être pareil à l’extérieur et à l’intérieur de l’aventure. Ayoub n’aime pas l’arrogance du candidat. Shanna trouve qu’il est venu en mode cowboy. Cela ne donne pas envie de le connaître. Simo commence à s’ennuyer avec Kelly, cela devient platonique. De leur côté, Rym et Vincent ont passé leur première nuit ensemble et sont sur un petit nuage. Sarah envoie de nouveau un message à Mickael pour qu’il revienne à la maison… Ambiance !

