Il y a quelques mois, Jon s’envolait vers le Mexique pour tenter de sauver son couple avec Tyla. Malheureusement, le patio du jeune homme a provoqué leur rupture ainsi que leur départ de « La Villa des cœurs brisés 5″. D’ailleurs, il aurait retrouvé chaussure à son pied. STAR24 vous dévoile sa nouvelle petite amie.

Juste après son départ dans la Villa des cœurs brisés 5, Jon nous a accordé une interview où il faisait le point sur sa relation avec Tyla. De ce fait, il avait tiré la conclusion suivante concernant son aventure au Mexique: « Tout ce qui doit arriver doit arriver pour une bonne raison, je devais apprendre son mensonge. C’est une bonne chose. Concernant l’aventure, on avait un très bon groupe. Je suis conscient que mon couple et l’attitude de Tyla ont un peu dû peser sur la maison (…) Ils ont tous été au top. Ils ont été très patients et je comprends parfois que certains en avaient un peu marre de nous parfois. C’était une très belle expérience ».

Et bien, il semblerait qu’il soit bel et bien définitivement passé à autre chose. En effet, Jon n’est plus un cœur à prendre et il a dévoilé le visage de sa girlfriend sur les réseaux sociaux. Ils auraient même passé un séjour en amoureux pour la Saint Valentin et l’anniversaire de la belle blonde. « Un grand merci à l’hôtel @crowneplazapariscdg pour l’accueil pendant cette St Valentin et l’anniversaire de madame 💕L’équipe s’est vraiment très bien occupé de nous, spa, massages, dîner, cadeaux ainsi qu’un personnel très à l’écoute 🙌🏽🙏🏽Un grand merci aussi à @theloveboxfrance et @fleur_eternelle_paris pour leurs cadeaux et d’avoir rendu cette journée aussi belle 🧸🎁🌹 à mon photographe @freddigan pour ce shooting photo 📸 sans oublier @agence.kelarone pour l’organisation du séjour👏🏽Pour ceux qui ont suivi cette St Valentin et l’anniversaire de madame sur mes story vous avez trouvé ça comment le séjour au @crowneplazapariscdg ? 👩‍❤️‍👨 J’espère que vous aussi vous avez passé une belle St Valentin 😁 #valentinesday2020 #couplegoals #bestmood #perfectday« , a-t-il écrit.

Comme c’est mignon !

