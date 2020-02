Virginie va rencontrer des prétendants qu’elle va devoir choisir grâce à l’odeur sur l’un des deux teeshirts reçus. Nicolo est dégoûté de son attitude, il a l’impression d’être oublié. Vincent lui lance une pique. Lalou est déçu pour lui également. Résultat: elle va rencontrer un certain Rudy.

Virginie part en faisant deux gros bisous sur la joue de Nicolo pour lui montrer qu’elle l’apprécie. Antoine a hâte que Julie rencontre Lucie pour qu’elle puisse vider son sac concernant son ex décédé. Elle n’arrive pas à tourner la page. Mais la candidate se rend compte de la chance qu’elle a d’avoir une personne comme Antoine dans sa vie et qui la comprend autant.

Léana invite Clémence, Antho et Théo d’aller à la tyrolienne avec elle. La belle brune veut affronter ses peurs. La belle blonde est contente même si le triangle amoureux la gêne. Antho et Théo se titillent. Virginie rencontre Rudy, elle le trouve joli garçon. Le courant passe plutôt bien même si la jeune femme s’est livrée sur son rapprochement avec Nicolo. Pendant son date, elle envoie un message à Julie pour qu’elle teste le bel italien.

Vincent lit le sms devant Nicolo. Le message est un manque de respect pour le blond. Julie retrouve Lucie. Elle a du mal à parler. Depuis que son ex est plus là, la candidate a le cœur détruit, elle n’arrive pas à être heureuse. La belle brune a l’impression de ne plus avoir de cœur et son deuil n’est pas encore fait. Lucie la met face à la réalité: il est mort. Julie craque complètement. La lovecoach lui explique que faire son deuil va la libérer et libérer son ex au passage.

Léana commence à paniquer en forêt. Théo et Clémence s’éclatent en tirailler. Quand vient le tour de la belle brune, les cris sont de mise. Antho se la joue Tarzan mais cela ne donne pas plus envie Clem de se rapprocher de lui. Lucie met Julie face à la réalité avec des bougies. Entre celle de son état d’esprit actuel et une autre pour l’avenir. Quand elle se sent prête, elle doit souffler pour dire « au revoir » à son ex. D’ailleurs, elle a l’impression que la flamme c’est lui qui la regarde. La lovecoach lui demande dire à la bougie de l’avenir qu’elle l’aime pour pouvoir s’aimer elle-même et avancer avec une autre personne éventuellement. Antho tape quand même dans l’œil de Clémence.

Rym lâche une bombe concernant Virginie et Anthony devant Clémence à cause du comportement de la blonde avec Nicolo. Antho assume ce qu’il s’est passé du coup. Nicolo non plus n’avait pas eu tous les éléments concernant leur rapprochement. Virginie rentre de la villa. Les cœurs brisés l’attendant avec impatience. Nicolo n’apprécie pas son comportement. Il trouve qu’elle lui manque de respect. Rym trouve que Virginie est très fausse. Notamment à cause de Clémence. Cela n’a pas compté pour elle donc elle n’a pas dit qu’ils avaient couché ensemble. Clem se sent un peu trahie. Pour Rym, elle n’assume jamais. Le ton monte entre Rym et Virginie. La candidate a envie de quitter la villa.

