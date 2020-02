Dans le dernier épisode de la Villa des cœurs brisés 5, Kevin a fait face à Mollie dans le patio. Depuis, il est en plein doute. Les filles angoissent car les garçons partent en weekend tentation. Les rapports se dégradent entre Kevin et Julie. Regardez ce que vous avez manqué dans l’épisode 44.

Au réveil, Kevin est dans le doute. Il veut donner une chance à Mollie. C’est quitte ou double. Soit ils se réconcilient, soit ils mettent un point final pour enfin avancer. L’heure est venue pour Virginie de débarquer dans l’aventure. Grosse surprise pour Anthony puisqu’ils ont déjà flirté ensemble à Paris. Lors du petit-déjeuner, la jeune femme n’assume pas trop ce qu’il s’est passé. Le hic ? Ils vont devoir partager la même chambre. Elle en a marre d’être associée à son ex Vincent Shogun.

Kevin veut faire venir Mollie. Julie pense que c’est voué à l’échec. Le ton monte car Kevin ment selon elle et le ton commence à monter. Ils se jettent des objets. Résultat: les cœurs brisés sont arrosés à base de café et céréales. Antoine tente de venir la canaliser à part. Lucie retrouve Antho et Virginie qui s’expliquent sur leurs problématiques. La belle blonde ne croient plus en l’amour, le jeune homme quant à lui est devenu méfiant. Kevin revient sur son patio. Cette semaine, c’est Lola, Shanna et Antho qui seront coachés.

Lola part en coaching. Elle appréhende. Elle ne sait pas d’où vient sa blessure parce qu’elle n’arrive pas à se satisfaire du bonheur. A chaque bonne explication à son comportement « de peste », Lucie lui remettra une rose blanche. Entre son besoin de preuve d’amour et fouiller le téléphone pour des réponses, elle a avoué tout ses torts. Résultat: elle a gagné cinq roses. Le but est de ne plus refaire les mêmes erreurs.

Les garçons partent en weekend tentation. Shanna n’est pas bien à l’idée que Ayoub s’en aille. Pour elle, c’est le plus beau de la maison et il va attirer le regard. Rym n’a pas envie que Vincent s’en aille. Kevin veut rester et inviter Mollie à venir. Les filles vont voir leurs prétendants pour un cours de salsa. Shanna est contente de voir que Ayoub commence à bouillonner. Sarah est contente de pouvoir faire venir Ahmed. Astrid demande à Stéphane de venir. Vincent sent que Rym veut lui faire payer son départ en le rendant jaloux. Kevin invite donc Mollie à intégrer la villa…

