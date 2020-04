Il y a quelques mois, Julie s’envolait vers le Mexique pour partir à la rencontre de Lucie et régler sa problématique amoureuse sur le tournage de « La Villa des cœurs brisés 5 ». Désormais séparée de son ex Antoine, la candidate serait-elle prête à se remettre avec lui une nouvelle fois ? On a la réponse !

Entre Antoine et Julie, leur relation a été digne des feux de l’amour sur le tournage de la Villa des cœurs brisés 5. Au cours d’une interview accordée à STAR24, la jeune femme nous révélait que Sarah Fraisou avait été plus dure que Lucie Mariotti avec elle. « J’ai vu une interview où elle disait que j’étais une petite c*nne. Elle a dit que j’ai bien évolué tout ça. Je ne lui en veux pas parce que je sais comment je suis (…) Je suis contente au final de mon vrai coaching qui s’est fait à la fin de l’aventure (…) Je me suis livrée sans préjugée, sans honte, sans malaise en fait (…) C’était un peu. J’étais un peu le vilain canard en fait (…) Je craquais, j’étais complètement perdue. Je n’arrivais plus à avancer en fait. Même avec Antoine, j’étais incapable de dévoiler mes sentiments. Ce que je j’avais au fond e moi (…) je me suis lâchée (..) Lucie nous donne les clés en main (…) J’ai encore énormément de travail à faire je m’éparpille moi je sais ce que je veux et surtout ce que je veux plus (…) je me suis plus endurcie en amour ».

Alors forcément, lorsque Virginie est interrogée s’il est possible que les deux candidats se rabibochent, la jeune femme a répondu en story Instagram: « Oui, je crois qu’ils peuvent nous faire ça ». Ce à quoi, la sudiste a réagi en disant: « Je vais te butter ». Récemment, Julie a touché la Toile avec son hommage à son ex décédé.

A votre avis, le retour de flammes est possible ?

