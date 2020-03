Il y a quelques semaines, Ken nous rendait visite dans les locaux de STAR24. A cette occasion, le jeune homme nous a partagé ses déboires amoureux. Mais après avoir tenté de séduire Nathanya et Léana, il a trouvé une chérie et… vous la connaissez déjà. STAR24 vous dit tout !

Nathanya et Ken, cela a longtemps été les montagnes russes. A tel point qu’ils avaient repris contact après le tournage de la Villa des cœurs brisés 5, comme il l’a révélé chez Sam Zirah. « J’ai encore des contacts avec elle. Ce n’est pas mort. C’est très compliqué (…) En sortant de l’émission, c’est vrai que l’on ne s’est pas trop parlés. Elle a rencontré quelqu’un. Ça m’a blessé parce qu’il y a eu un début de quelque chose. Ce n’était pas de l’amour mais de l’attachement (…) Je lui ai envoyé un message pour lui dire que je pensais à elle à des moments. Elle m’a dit que elle aussi (…) On discute (…) Elle a envie de me revoir. Moi aussi (…) Elle était avec son copain mais cela n’allait plus. C’était très compliqué (…) Au dernier moment, elle m’a dit qu’elle s’est remise avec son ex et de ne pas monter ce weekend (…) Je lâche l’affaire mais je reçois encore des messages alors qu’elle est au resto avec son mec (…) Il pète les plombs, il m’appelle (…) Depuis cette histoire, on a plus trop de contact ».

Mais aujourd’hui, tout cela est derrière lui. Très proche d’une jolie jeune femme, Ken s’est affichée avec elle lors de ses vacances à Marrakech. Et il semblerait que vous la connaissiez déjà. En effet, le candidat de la Villa des cœurs brisés 5 a confirmé qu’il sortait avec Laëtitia Tribaldos. Désormais influenceuse et mannequin, la jolie brune a été révélée dans La Belle et ses princes saison 3 et est même sortie avec Samir Benzema.

Beaucoup de bonheur à eux !

