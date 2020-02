Dans le dernier épisode de la Villa des cœurs brisés 5, Lucie a invité plusieurs candidats à quitter l’aventure car leur coaching est terminé. C’est le cas de Shanna, Ayoub, Trystana, Thomas, Kevin et Mollie. Mais où en sont les anciens candidats de l’île de la tentation ? STAR24 vous dit tout !

Et si l’amour était plus fort que tout ? C’est ce que Kevin et Mollie nous ont prouvé en se redonnant une chance grâce au tournage de La Villa des cœurs brisés 5. Durant plusieurs mois après l’émission, les deux candidats ont même de nouveau filé le parfait amour. Mais tout cela fait désormais parti du passé. « Je l’avais clairement humilié dans L’île de la tentation car il ne voulait pas que je le quitte et non seulement je l’ai fait mais en plus je suis sortie avec un des tentateurs (…) Lors du coaching, nous nous sommes entièrement livrés, nous avons pleuré mais ça nous a fait du bien, ça nous a soulagés et ça nous a enlevé un poids (…) j’ai compris que si je ne faisais pas d’effort, les choses n’allaient pas s’arranger et à partir de ce moment-là j’en ai donc fait » a rappelé la jolie brune au micro de Télé-Loisirs.

Mais alors, pourquoi les deux candidats se sont-ils séparés depuis ? Mollie a répondu: « Nous nous sommes séparés il y a quelques jours (…) Nous nous sommes disputés à cause d’une bêtise qui a pris beaucoup d’ampleur (…) J’ai retrouvé le Kévin dont je suis tombée amoureuse, c’était bien et ça m’a fait beaucoup de bien (…) Nous avions même décidé d’emménager à nouveau ensemble (…) Kévin a eu une opération, il était alors plus simple qu’il habite chez ses parents. Depuis que nous nous sommes séparés, il continue de vivre chez eux et moi j’habite seule (…) Nous nous sommes vraiment disputés pour rien, il y a donc de fortes chances pour que nous nous remettions ensemble« .

Bon et bien plus de peur que de mal ? A suivre !

