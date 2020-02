Ce n’est une nouvelle pour personne, le monde de la télé-réalité est très petit. D’ailleurs, il n’est pas rare que certain(e)s candidat(e)s aient le/la même ex. Léana qui vient de débarquer dans la Villa des cœurs brisés 5 intrigue depuis plusieurs heures à cause de son rapprochement inattendu avec Illan. STAR24 vous explique tout.

Alors que Léana commence sa quête de l’amour et tente de régler sa problématique amoureuse dans LVDCB5, il semblerait que l’ex de Toto n’ait pas trouvé chaussure à son pied dans l’aventure. D’ailleurs, son rapprochement surprenant avec Illan fait parler toute la Toile. Tout a commencé à cause de leurs photos postées sur Instagam. De là, les followers se sont tous demandés quelle était la nature de leur relation et surtout leurs rapports actuels.

Au cours d’un live, Illan a même mis au défi Léana de lui rouler « une galoche » s’il recevait un certain nombre de demandes en direct. Chose faite et lui a fait gagner un bisou timide. Directement après ce geste, la candidate a lâché: « coupe le live ». Il s’est alors exécuté. En effet, selon les deux candidats, il n’y aurait que de l’amitié entre eux. Joueraient-ils des nerfs de leurs ex ou tenteraient-ils de camoufler un début de rapprochement ? En tout cas, cela agace la Toile qui ne comprend plus rien en ce qui concerne celui qui a activé le mode charo pour 2020.

En tout cas, pas d’officialisation en vue. Bien au contraire. A la sortie du restaurant, la brune pulpeuse a avoué à Illan qu’on lui demandait si elle sortait avec lui. « Et du coup tu dis quoi ? » lui a-t-il demandé. Ce à quoi, Léana a répondu de manière simple et radicale en disant: « Ben non » . Pas sûr que cela ait réussi à convaincre les internautes mais bon, comme on dit : affaire à suivre.

