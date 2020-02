Nicolo rejoint Virginie à l’hotel pour qu’ils aient une discussion. L’italien est divisé entre ce que disent son cœur et sa tête. La jeune femme est un peu angoissée quand il arrive. Elle lui présente ses excuses pour être partie sans s’expliquer ni dire « au revoir ». La candidate est dégoûtée qu’il en ait payé les frais. Antho n’est pas fait pour elle mais il ne mérite pas de subir tout cela. Nicolo la laisse réfléchir sur le fait d’avoir abandonné l’aventure et une éventuelle histoire d’amour avec lui.

Les filles partent en weekend tentation. Léana veut ramener un prétendant. Clémence reste en mode séduction. Idéalement un petit surfeur. Nicolo raconte aux garçons comment s’est passée sa discussion avec Virginie. Théo a peur pour le jeune homme. Lalou a hâte de voir si Léana va faire ses preuves ou non. Ce séjour à Tulum est un test pour lui. Les prétendants débarquent. Ken, ancien prétendant de Nathanya, est de retour !

Julie et Sarah sont super contentes de les revoir. Lucie pense que Ken pourrait correspondre à Léana. La brune pulpeuse est gênée, elle est totalement sous le charme. Ken adore, c’est un C A N O N ! Lalou est énervé et déçu. La soirée va être compliquée. Clémence trouve Damien beau gosse. Léana et Ken s’isolent pour se découvrir. Lalou découvre des photos de Ken et Léana, il pète les plombs. Il se sent trahi. Léana veut l’intégrer à la villa. Un bon nombre de prétendants ont des vues sur Julie.

Clémence a hâte de rentrer puisqu’elle réalise qu’elle a vraiment eu un coup de cœur pour Anthony. Ken ressent un feeling hors du commun avec Léana. Sarah a décidé de se venger en narguant Ahmed. Lalou pète les plombs à cause des photos que Léana a faites pour l’embêter. Ken et Léana font un jacuzzi et s’attirent comme des aimants… Ils s’embrassent ! Virginie a décidé de faire son retour à la villa. Notamment pour voir si elle ne rate pas quelque chose avec Nicolo.

Nicolo rejoint Virginie à l’hotel pour qu’ils aient une discussion. L’italien est divisé entre ce que disent son cœur et sa tête. La jeune femme est un peu angoissée quand il arrive. Elle lui présente ses excuses pour être partie sans s’expliquer ni dire « au revoir ». La candidate est dégoûtée qu’il en ait payé les frais. Antho n’est pas fait pour elle mais il ne mérite pas de subir tout cela. Nicolo la laisse réfléchir sur le fait d’avoir abandonné l’aventure et une éventuelle histoire d’amour avec lui.

Les filles partent en weekend tentation. Léana veut ramener un prétendant. Clémence reste en mode séduction. Idéalement un petit surfeur. Nicolo raconte aux garçons comment s’est passée sa discussion avec Virginie. Théo a peur pour le jeune homme. Lalou a hâte de voir si Léana va faire ses preuves ou non. Ce séjour à Tulum est un test pour lui. Les prétendants débarquent. Ken, ancien prétendant de Nathanya, est de retour !

Julie et Sarah sont super contentes de les revoir. Lucie pense que Ken pourrait correspondre à Léana. La brune pulpeuse est gênée, elle est totalement sous le charme. Ken adore, c’est un C A N O N ! Lalou est énervé et déçu. La soirée va être compliquée. Clémence trouve Damien beau gosse. Léana et Ken s’isolent pour se découvrir. Lalou découvre des photos de Ken et Léana, il pète les plombs. Il se sent trahi. Léana veut l’intégrer à la villa. Un bon nombre de prétendants ont des vues sur Julie.

Clémence a hâte de rentrer puisqu’elle réalise qu’elle a vraiment eu un coup de cœur pour Anthony. Ken ressent un feeling hors du commun avec Léana. Sarah a décidé de se venger en narguant Ahmed. Lalou pète les plombs à cause des photos que Léana a faites pour l’embêter. Ken et Léana font un jacuzzi et s’attirent comme des aimants… Ils s’embrassent ! Virginie a décidé de faire son retour à la villa. Notamment pour voir si elle ne rate pas quelque chose avec Nicolo.