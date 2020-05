Depuis le tournage de « la Villa des cœurs brisés 5 », Léana et Cassandra ne se supportent pas. Tout serait parti de la fameuse nuit torride entre la brune pulpeuse et Théo. Et il semblerait que les tensions ne se soient toujours pas apaisées… bien au contraire. STAR24 vous explique tout.

Il y a quelques jours, Cassandra et Théo se déchiraient en plein live sur Instagram. L’ancienne rien de beauté en profitait pour confirmer leur rupture pour finalement évoquer ses regrets plusieurs heures plus tard. Ce weekend, elle a de nouveau pris la parole à ce sujet et a déclaré: « Là en période de confinement c’est assez compliqué avec Théo parce qu’on a deux caractères très forts l’un et l’autre et qu’on ne supporte pas d’être loin éloignés (…) On s’embrouille un jour sur deux et ça devient chiant, ça devient lassant pour moi comme pour lui. C’est un peu compliqué, on a hâte de se retrouver… En temps normal ça se passe bien parce qu’on se voit et quand on est ensemble ça se passe bien ». Tout va mieux entre les deux tourtereaux qui seraient donc toujours en couple malgré tout.

Mais cela n’empêche pas Cassandra d’être toujours en guerre avec Léana. D’ailleurs, elle a récemment confié qu’elle trouvai que la candidate n’avait aucun respect au cours d’une interview avec nos confrères de VDBuzz. Mais c’était sans compter sur la réaction de la principale concernée. Ainsi, celle qui s’inquiète pour son papa a lâché: « Lâche-moi la grappe frangin (…) Il te trompe parce que tu es claquée au bed ». Outch, des propos plutôt violents auxquels n’a pas encore réagi Cassandra.

Reste à savoir si les deux femmes réussiront à enterrer la hache de guerre un jour. Aimeriez-vous retrouver Léana et Cassandra sur nos écrans dans le même programme ? Si oui, à quelle émission pensez-vous ?

