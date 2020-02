Manon pète les plombs. Clarysse ne comprend pas l’attitude des cœurs brisés. Pendant ce temps, Antoine et Julie vont en coaching à deux. Le jeune homme doit laisser Julie voir un autre garçon. C’est dur pour lui. Elle doit rentrer dans la séduction. Le cœur brisé doit écrire tout ce qui ne lui plait pas pendant ce date.

Antoine prend cela comme de la torture et n’est pas sûr qu’elle joue un rôle. Une fois face à Julie et Lucie, il fond en larmes. Julie réalise à ce moment là qu’elle est très amoureuse de lui. Virginie veut se confier à Nicolo par rapport à son coaching et son passé amoureux qu’elle ne veut dévoiler qu’à lui. On apprend alors qu’elle a eu deux histoires passionnelles. Elle a été trompé par son ex avec sa meilleure amie. De ce fait, elle ne croit plus en l’amour idéal. Nicolo comprend mieux les choses.

Lucie retrouve les cœurs brisés. Théo et Julie reçoivent un bracelet. Manon avoue que c’est surtout l’égo qui a été touché avant de finalement craquer. C’est une nouvelle déception pour celle à qui on a trop menti. Léana craque car elle souffre des tensions avec Sarah qui ne croit pas en ses larmes. Elle ne la supporte plus. La love-coach confronte Léana à Ken qui dit enfin tout ce qu’elle pense. Elle veut arrêter avec son prétendant. Sarah est dégoûtée.

Ines Lee débarque dans l’aventure. Elle a l’impression que l’amour l’a oublié. Lalou devient froid avec Clarysse et le fait ressentir à la soirée d’accueil de la belle brune. Il ne la regarde pas comme il regarde Manon. Il pense ne pas être prêt, il s’est peut être précipité. Sarah et Ahmed s’expliquent. Elle lui avoue qu’elle commence à avoir des sentiments… Leur différend a fait réaliser au boxeur qu’il tenait énormément à elle.

Manon pète les plombs. Clarysse ne comprend pas l’attitude des cœurs brisés. Pendant ce temps, Antoine et Julie vont en coaching à deux. Le jeune homme doit laisser Julie voir un autre garçon. C’est dur pour lui. Elle doit rentrer dans la séduction. Le cœur brisé doit écrire tout ce qui ne lui plait pas pendant ce date.

Antoine prend cela comme de la torture et n’est pas sûr qu’elle joue un rôle. Une fois face à Julie et Lucie, il fond en larmes. Julie réalise à ce moment là qu’elle est très amoureuse de lui. Virginie veut se confier à Nicolo par rapport à son coaching et son passé amoureux qu’elle ne veut dévoiler qu’à lui. On apprend alors qu’elle a eu deux histoires passionnelles. Elle a été trompé par son ex avec sa meilleure amie. De ce fait, elle ne croit plus en l’amour idéal. Nicolo comprend mieux les choses.

Lucie retrouve les cœurs brisés. Théo et Julie reçoivent un bracelet. Manon avoue que c’est surtout l’égo qui a été touché avant de finalement craquer. C’est une nouvelle déception pour celle à qui on a trop menti. Léana craque car elle souffre des tensions avec Sarah qui ne croit pas en ses larmes. Elle ne la supporte plus. La love-coach confronte Léana à Ken qui dit enfin tout ce qu’elle pense. Elle veut arrêter avec son prétendant. Sarah est dégoûtée.

Ines Lee débarque dans l’aventure. Elle a l’impression que l’amour l’a oublié. Lalou devient froid avec Clarysse et le fait ressentir à la soirée d’accueil de la belle brune. Il ne la regarde pas comme il regarde Manon. Il pense ne pas être prêt, il s’est peut être précipité. Sarah et Ahmed s’expliquent. Elle lui avoue qu’elle commence à avoir des sentiments… Leur différend a fait réaliser au boxeur qu’il tenait énormément à elle.