Manon Van est arrivée dans la deuxième vague des candidats de « La Villa des cœurs brisés 5 ». Et cela a été bénéfique pour elle. En effet, la jeune femme a trouvé chaussure à son pied en la personne de Dany. Toujours ensemble, ils sont actuellement confinés ensemble. STAR24 vous raconte tout.

Après des mois de rumeurs et de suspens, Manon Van et Dany ont profité de la diffusion de la Villa des cœurs brisés 5 pour enfin dévoiler leur amour au grand jour. La belle brune avait même fait une belle déclaration à son chéri sur Instagram. « Ça fait des mois que nous cachions notre relation, et aujourd’hui je peux enfin vous dire que je suis une femme heureuse et comblée d’amour, tout ça grâce à cet homme que j’ai rencontré il y a quelques mois, il a changé ma vision de l’amour, et je le remercie chaque jour pour tout ce qu’il m’apporte ❤️ », a-t-elle écrit.



Toujours aussi amoureux depuis la fin du tournage, ils sont même partis en vacances juste avant le confinement ensemble. Depuis, ils ne se sont pas quittés et sont même confinés à deux. L’occasion pour Manon Van et Dany de nous dévoiler un tas de publications à deux. D’ailleurs, ils viennent de partager une vidéo surprenante et hilarante ! Dans celles-ci, ils s’échangent leurs tenues et le résultat est vraiment sympa.

Les internautes n’ont pas manqué de leur faire savoir puisqu’ils ont reçu des commentaires tels que: « Confinement be like 😂😂 j adore« . Ou encore: « Complémentaire 🤍 » et « Mettons un peu d’humour pendant ce confinement 😂 ». Mais aussi: « Quand le confinement s empare de nous 😭😂 » et « Les amoureux de Peynet 😍 ». On ne sait pas vous mais chez STAR24 nous sommes totalement fans et on en redemande ! Aimeriez-vous revoir Manon Van et Dany dans un programme ?

