Décidément, pas un jour ne se passe sans qu’il n’y ait un rebondissement dans la Villa des cœurs brisés 5. Alors que Vincent Quejo s’apprête à partir avec Rym qui a récemment changé de look, la meilleure amie de son ex vient de débarquer dans l’aventure. Résumé de l’épisode 64.

Il y a quelques jours, Rym et Vincent choisissaient de revoir Lucie une dernière fois avant de quitter l’aventure. Sûrs de leur décision, ils ont décidé d’annoncer leur départ à leurs camarades. Lors de leur dernière soirée, Anthony Matéo a officialisé sa relation avec Clémence qui vient d’être validée par sa famille. Léana est toujours aussi triste par rapport à Sarah. En ce qui concerne Virginie, elle veut mettre les choses au clair avec Nicolo. Blessée par ses propos, les choses ont failli se détériorer entre eux. Mais ils décident de se réconcilier dans la nuit malgré tout.

Théo vient d’avouer aux cœurs brisés qu’il a envoyé un message à son ex. De là, il vient de réaliser qu’il doit vraiment partir en coaching. Peu de temps après, c’est l’heure pour Manon Van de faire son entrée dans l’aventure. Le hic ? C’est la meilleure amie de Vincent, Maddy. Fort heureusement, Rym et son amoureux partent bientôt. Lalou, Julie et Clémence sont partis chercher la belle brune. Pendant ce temps, Antho dévoile une vidéo de Nicolo et Virginie qui se sont embrasés en boîte la veille.



Pour Antho, Nicolo doit être honnête avec sa prétendante. Finalement, il lui a envoyé un message pour tout lui avouer. En cachette, les garçons lui demandent de venir à la villa pour régler ses comptes avec l’italien. Manon débarque et annonce sa problématique: « J’ai l’amour destructeur ». Lalou et Théo sont déjà sous le charme. En ce qui concerne la candidate, elle est contente pour Vincent s’il est heureux et sérieux. Théo retourne en coaching. Lalou persuade que le beau blond n’est pas fait pour Manon.

Théo évoque son ex et assume qu’il a fait des erreurs. Il doit écrire sur des parchemins tous les regrets et les remords qu’il a par rapport à cette relation. A la fin, Lucie lui demande de tout brûler. Cela lui fait du bien même s’il a du mal à réaliser qu’il doit laisser son ex faire sa vie. Vincent et Antho organisent un date à Lalou et Manon. Puis Rym et son chéri envoient un message à Lucie pour la voir avant leur départ. A son retour, Théo raconte son coaching à ses camarades et part avec eux brûler ses derniers remords. Lucie part voir Sarah à l’hôtel.

